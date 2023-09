Sénégal: Appel à la culture de la paix, du pardon et de la non-violence - Le «sermon» de Serigne Mountakha

La cérémonie officielle, dernier acte de la célébration du Grand Magal de Touba, a vécu. Elle a surtout été l'occasion pour le Khalife général des Mourides, via son porte-parole, de se prononcer sur différents sujets touchant Touba, les talibés et la situation sociale du pays.

Dans cet exercice, les autorités et la classe politique dans leur ensemble ont été interpellés pour cultiver la paix et récuser la violence. « Le Sénégal est un pays de religion et de paix, qui nous appartient à nous tous, de dialogue, de solidarité, d'entre-aide et de pardon. Chaque autorité quel que soit son rang, doit oeuvrer dans ce sens pour consolider la paix et éviter la violence ». Non sans manquer aussi de relever que « Ceux qui sont au pouvoir doivent le conserver de la meilleure manière. Par contre, ceux qui sont à la quête du pouvoir doivent le faire dans la bonne manière». Le ministre de l'Intérieur Félix Antoine Abdoulaye Diome qui conduisait la délégation officielle a demandé au Khalife général des Mourides de prier pour la paix, la sécurité et la prospérité pour le Sénégal.

C'est le ministre de l'Intérieur Félix Antoine Abdoulaye Diome qui a conduit la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Grand Magal. «Le Magal est un jour pour rendre grâce à Dieu. C'est Serigne Fallou Mbacké qui été le premier à délocaliser le Magal à Touba pour permettre à des millions de personnes d'y assister. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Le Président de la République rend grâce à Dieu. Le Magal a une dimension économique et socio-culturelle. Les estimations font état de 6 millions de pèlerins.», a dit le ministre de l'Intérieur. Avant de noter que « Ce Magal coïncide avec l'hivernage et il y a quelques désagréments sur certains axes ».

Poursuivant, Félix Antoine Abdoulaye Diome a listé les actions de l'Etat dans la cité religieuse. « Le Président de la République a réalisé l'autoroute Ila Touba. Au niveau de l'hôpital, Il y a beaucoup de patients qui quittent les hôpitaux de Dakar pour venir se faire soigner à Touba ». Le ministre de l'Intérieur a remercié par suite toutes les familles religieuses du Sénégal et toutes les organisations islamiques pour leur implication dans l'éducation. « Ce qui différencie le Sénégal des autres pays provient de la religion. Au Sénégal, il y a des autorités qui ont éduqué leurs enfants dans la religion en leur inculquant la discipline. On peut avoir du savoir sans une discipline et Serigne Mbacké Diakhaté l'avait dit. Nous n'accepterons que cela soit anéanti par d'autres forces ». le ministre Félix Antoine Abdoulaye Diome a prié dans la foulée pour la paix et la sécurité dans notre pays et n'a pas manqué de demander au Khalife général de prier pour la paix et la sécurité dans notre pays ainsi que pour la prospérité.

Les fidèles appelés à oeuvrer pour la paix et non la violence

Dans sa réponse, le porte-parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, qui était en présence de Serigne Abo Mbacké, le Khalife de Serigne Fallou Mbacké, a remercié toutes les familles religieuses venues du Sénégal et de l'étranger mais également les familles résidentes et talibés. Le Khalife général des Mourides a salué dans la foulée le rôle et l'engagement de l'Etat dans l'organisation du Grand Magal 2023 avant de présenter ses condoléances aux 16 personnes décédées lors du Magal. Le guide des Mourides a dit être très sensible aux problèmes des pèlerins qui ont beaucoup souffert du manque d'eau mais aussi des inondations. Ce qui est normal car le Magal a coïncidé cette année avec la saison des pluies. Mais il a fait savoir par l'entremise de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, que pour tout cela, il faut rendre grâce à Dieu. « Malgré les efforts consentis par l'Etat, on ne peut pas se soustraire du manque d'eau car il y a une importante population qui a effectué le déplacement sur Touba... Les fidèles ont souffert des eaux de pluies mais aussi du manque d'eau ». Et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké de relever : « Il y a deux exemples. Lors du passage à Diéwol, ses compagnons se sont rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau ». Qui plus est, en quittant Coky pour se rendre à Louga, la pluie s'est abattue sur lui. Cela montre que ses prières ont été exhaussées. « Donc, la pluie est une bénédiction », a-t-il dit.

Le Khalife général des Mourides a exhorté les fidèles au sens du pardon, comme le recommande le fondateur du mouridisme. « Celui-ci a pardonné à ses pires ennemis » a dit Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké avant de remercier tous les talibés venus rendre grâce à Dieu. Des talibés qui ont été invités à préserver l'Islam. « Il faut aussi tendre vers la quête du savoir. C'est qui différencie l'être humain de l'animal ». C'est pourquoi le porte-parole a demandé aux talibés de mieux s'impliquer pour permettre au Khalife d'achever tous ses projets au niveau de l'université Cheikhoul Khadim Mbacké. « Ce qui permet d'assurer une bonne formation des jeunes sur le projet de Cheikh Ahmadou Bamba basé sur l'Islam ». Le porte-parole du Khalife général des Mourides a en outre réaffirmé la volonté au respect des interdits dans la cite religieuse. Selon lui, Touba a été créé pour être une ville sainte. « Il faut se conformer aux recommandations du fondateur du mouride ».

Les hommes politiques invités aussi à la paix et au pardon

Dans la foulée, le Khalife général des Mourides par la voix de son porte-parole a tenu à faire savoir, à l'endroit des autorités et de la classe politique, que « Le Sénégal est un pays de religion et de paix, qui nous appartient à nous tous, de dialogue, de solidarité, d'entre-aide et de pardon. Chaque autorité, quel que soit son rang, doit oeuvrer dans ce sens pour consolider la paix et éviter la violence. Les privilèges de la vie ne doivent nous conduire à gâcher notre vie dans l'au-delà. Il faut éviter les calomnies et la destruction de biens d'autrui. Chaque acte posé sera justifié demain. Ceux qui sont au pouvoir doivent le conserver de la meilleure manière. Par contre, ceux qui sont à la quête du pouvoir doivent le faire dans la bonne manière ».

Pour rappel, lors de la cérémonie officielle, le ministre de l'Intérieur Felix Antoine Abdoulaye Diome était accompagné de Fatou Diane Guèye, ministre de la Femme, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Gallo Ba, ministre de la Fonction publique, Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, Birame Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile, de Ibrahima Fall le gouverneur de la région de Diourbel. 17 délégations représentant le corps diplomatique étaient présentes. L'opposition était représentée avec une délégation du Pds de Me Abdoulaye Wade et de Gueum sa Bopp de Bougane Guèye.