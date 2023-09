Afrique: Eliminatoires CAN - Les Barea affrontent les Palancas Negras, ce jour

Les compétitions s'enchaînent pour l'équipe nationale, les Barea de Madagascar. Après la réussite aux Jeux des îles, les Barea sont actuellement en route pour leur dernier match des éliminatoires de la CAN 2024, qui se jouera au Stade national de Tundavala à Lubango, Angola, ce jour à 19 heures (heure de Madagascar). Pour cette rencontre cruciale, le technicien malgache, Felix Rôrô Rakotondrabe a convoqué onze expatriés de renom, dont Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Rayan Raveloson (AJ Auxerre), Loïc Lapoussin (Union Saint-Gilloise) et Arnaud Andrianantenaina (FC Gouna en Égypte). De plus, le sélectionneur a fait appel à de nouveaux talents expatriés, à savoir les latéraux Titouan Safidy Fortun (FC Nantes) et Gianni Feron (US Torcy).

Rôrô a également maintenu sa confiance envers les joueurs qui ont récemment participé aux Jeux des îles, notamment Theodin Ramananjary (Sainte-Suzanne), accompagné des défenseurs qui ont pris part au Championnat d'Afrique des nations (Chan), tels que Berajo (Jet Kintana), Datsiry (Elgeco Plus), et Dadafara (CFFA). D'autres joueurs comme Lalaina Rafanomezantsoa, Tendry Randrianarijaona, Tsiry kely et Donga font également partie de l'effectif des 22 joueurs qui se sont rendus en Angola.

Bien que Madagascar n'ait que deux points au compteur, cette rencontre offre l'opportunité de redorer le blason des Barea, de gagner des points pour le classement FIFA et de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dont les deux premières journées se dérouleront du 13 au 21 novembre. Rappelons que Madagascar et l'Angola se sont déjà croisés lors de la deuxième journée des éliminatoires, où ils se sont quittés sur un score de un partout.

Heriniaina Samson

Liste des Barea :

Gardiens : Nina Rakohasimbola, Adrien Melvin, Allan Rakotovazaha,

Défenseurs : Andy Rakotondrajoa, Titouan Safidy Fortun, Berajo, Datsiry, Rado Niaina Rabemananjara, Théodin Ramanjary, Tantely Avotriniaina, Gianni Feron,

Milieux : Marco Ilaimaharitra, Rayan Raveloson, Rojoniaina Andriamanjato, Lalaina Rafanomezantsoa, Tendry Mataniah, Tsiry Kely, Donga,

Attaquants : Jean Yvon Razafindrakoto, Loïc Lapoussin, Dorian Bertrand, Arnaud Andrianantenaina.