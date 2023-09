Madagascar: Une cérémonie tout à fait classique

La journée d'hier a donc été marquée par la déclaration de candidature du président sortant. Il l'a faite au Palais des Sports devant une foule toute acquise à sa cause. La cérémonie fut somme toute simple, mais mise en scène avec un certain professionnalisme. L'essentiel du discours fut axé sur les réalisations accomplies à la tête de l'État et la volonté de continuer à œuvrer pour le bien du pays lors du prochain mandat qu'il sollicite.

Une cérémonie tout à fait classique

Ce ne fut pas un show à l'américaine, mais une cérémonie assez sobre. Le décor avait été aménagé avec un certain savoir-faire. Une très belle scène avait été installée devant les invités de marque et le nombreux public Rémioccupant les gradins du Palais des Sports. Deux animateurs ont chauffé l'ambiance avant l'arrivée de la Première dame et de ses deux enfants. Le président de la République fit ensuite son entrée sous les applaudissements de la foule.

C'est sans plus attendre qu'il est monté sur la scène pour prononcer son discours. Il est tout de suite entré dans le vif du sujet, en dressant un bilan de ces quatre années et huit mois de mandat. Il a parlé des réalisations faites, à savoir des établissements scolaires, des hôpitaux « manara-penitra », des universités, des stades. Il a avancé des chiffres pour appuyer ses dires. Il est revenu sur les exploits des sportifs malgaches lors des Jeux des îles.

Il a notamment souligné ceux des Rémiéquipes de rugby, masculine et féminine. Il a affirmé qu'il fallait continuer sur cette lancée et achever ce qui avait été commencé. C'est dans ces conditions qu'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle. La dernière image que l'on retiendra est le tendre baiser échangé avec son épouse et l'accolade de ses deux enfants. Après son départ, des artistes se sont succédé pour une prestation tout à fait classique.