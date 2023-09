Madagascar: Orange Madagascar - Partenariat avec Big MJ, nouvel ambassadeur de la marque

La fusion de la culture malgache et de la technologie prend une nouvelle dimension alors qu'Orange Madagascar et Orange Money Madagascar annoncent un partenariat exclusif avec la star de la musique malgache, Big MJ.

Les deux marques se mettent sous le signe de la culture malgache, en nouant un partenariat inédit avec Big MJ. L'artiste à succès devient officiellement ambassadeur d'Orange Madagascar et d'Orange Money Madagascar, marquant ainsi le début d'une collaboration destinée à dynamiser la scène culturelle de la Grande île. Lors d'une rencontre avec les médias, mardi dernier, les dirigeants d'Orange ont présenté le nouvel ambassadeur Big MJ, de son vrai nom Parfait Jo Toeraniaina.

Cet artiste emblématique, qui compte déjà 17 ans de carrière musicale, s'est démarqué avec une série de tubes à succès et des collaborations marquantes, notamment avec le rappeur français Blacko en 2019. Sa notoriété s'étend bien au-delà de la musique, avec une présence massive sur les réseaux sociaux, rassemblant plus de 1,5 million d'abonnés sur Facebook et Instagram.

Nouvelle ère. Carine Lefriec, directrice Marketing d'Orange Madagascar, explique l'importance stratégique de cette collaboration. « Big MJ est devenu un influenceur à part entière. Chacune de ses sorties sur les réseaux sociaux provoque des réactions, des débats et donc de l'engagement. Ce qui en fait un ambassadeur idéal, pour promouvoir nos services auprès d'une cible jeune », a-t-elle expliqué. Selon les deux parties, l'enthousiasme est réciproque.

%

« Je suis heureux de rejoindre la grande famille d'Orange Madagascar, un opérateur proche de ses clients, et qui est toujours à l'écoute des populations et de leurs besoins. C'est pour moi, une valeur importante à laquelle j'adhère naturellement. Ensemble, nous nous rapprocherons encore davantage de tous les Malagasy », a déclaré Big MJ, lors de la cérémonie de signature d'accord de partenariat.

Promotion de la culture

Par ailleurs, ce partenariat souligne la mission d'Orange Madagascar depuis plus de deux décennies, à savoir la promotion de la musique et de la culture malgache à travers son soutien à divers festivals et événements artistiques. Il témoigne également de l'engagement inébranlable d'Orange envers le développement socio-économique de la Grande île en mettant en avant son riche patrimoine culturel.

Selon les informations, les projets futurs de Big MJ en tant qu'ambassadeur d'Orange Madagascar et Orange Money Madagascar incluent la réalisation de spots publicitaires, sa participation à des évènements organisés par les deux marques, ainsi que sa collaboration dans les campagnes promotionnelles des produits et services d'Orange. Cette association promet de marquer un tournant dans le monde de la musique et des télécommunications à Madagascar, grâce à l'influence et au talent indéniable de Big MJ.