Afrique: Niu Raza au CCEsca - Tout est fin prêt !

Les fans de Niu Raza comptent les jours ! La chanteuse tient à informer les fans que tout est fin prêt pour son show au CCEsca Antanimena du 9 septembre. Pour la première fois, l'interprète de « Ampy izay » livrera un spectacle digital à Madagascar. Un concept qui ira à merveille avec la sortie de son deuxième opus. Avec environ 35 chansons au répertoire, dont 17 figurent sur l'album « Immigrant », c'est plus de deux heures de spectacle que verront les 800 personnes attendues. En première partie, place à Melo.

Le chanteur originaire de Toamasina aura l'occasion de performer dans la Capitale. Pour sa part, Niu Raza portera les griffes de Manitou et JC, deux designers malgaches. Le show se parera de sonorités malgaches aux couleurs de son nouvel album tout autant que ses anciens morceaux. Entre « Mamay », « Ikala jejo » ou encore « My body, my business » en duo avec Denise, les spectateurs n'auront certainement pas le temps de s'ennuyer.

Fusionnant parfaitement musique traditionnelle et moderne, « Immigrant » sera indéniablement, une explosion musicale, donnant ainsi un aperçu du large éventail musical de Niu Raza. Avec un background de plusieurs années et non moins multiculturel, concentré sur un seul et unique projet, l'opus est une perle à pourvoir. Si le grand public peut capter facilement chaque morceau, les fins connaisseurs ont de quoi satisfaire leurs oreilles des plus exigeantes.

Pour Niu Raza, l'objectif est atteint. « Comme j'ai voulu faire connaître la musique malgache dans le monde, j'ai fusionné des musiques de la Grande île avec des sonorités qui laissent entrevoir des influences plus actuelles ». En somme, le travail de longue haleine a finalement abouti à « Immigrant ». Un monde riche et éclectique dans lequel Niu Raza emmènera ses fans et les mélomanes le temps d'un après-midi.