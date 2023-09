Madagascar: Andry Rajoelina candidat - Nouveau défi électoral pour le couple présidentiel

Le mandataire du TGV, en la personne de Michkael Solofoniaina, s'est rendu à la HCC Ambohidahy hier pour procéder au dépôt de candidature du président-candidat.

Réécrire l'histoire. Le doute est levé à propos de la participation d'Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. Hier, son mandataire, en la personne de Michkael Solofoniaina, s'est rendu au siège de la Haute Cour Constitutionnelle à Ambohidahy pour déposer les dossiers de candidature du candidat du « Tanora malaGasy Vonona ». Au même moment, l'actuel locataire d'Iavoloha a effectué un show politique au Palais des Sports de Mahamasina pour une déclaration de candidature.

Il répond ainsi favorablement à la demande des partisans du parti TGV qui ont réclamé sa candidature après le Congrès national qui s'est clôturé la veille au CCI Ivato. « Suite aux nombreuses demandes que j'ai reçues venant des religieux, des élus, des Raiamandreny, des jeunes issus de toutes les régions de la Grande île. En tant que citoyen Malagasy et afin que nous puissions poursuivre la réalisation des projets et de tous les efforts menés pour le développement de Madagascar, je suis prêt à me présenter à cette élection et devenir le président de tous les Malagasy », a-t-il déclaré devant plusieurs milliers de ses partisans.

La rencontre d'hier a débuté par une prière pour la Nation. Le Palais des Sports a ensuite entonné la chanson évangélique « Tsy maintsy mandresy » du groupe Antsa an'i Kristy dont la parole soutient que ceux qui croient en Dieu s'en sortent toujours vainqueur.

Détermination. Comme ce fut le cas en 2018, Andry Rajoelina affiche une assurance et une détermination sans faille. « Si vous êtes paré, Andry TGV est décidé », a-t-il martelé tout en lançant que la plupart de ses adversaires ne pourront même pas courir ¼ de tour de piste. La victoire coûte que coûte. C'est le mot d'ordre du clan Volomboasary pour cette nouvelle échéance électorale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Palais des Sports a été choisi. « C'est ici que nous avons écrit l'histoire en 2018.

C'est ici aussi que nos jeunes sportifs ont obtenu des victoires importantes », a rappelé le président candidat à sa propre succession. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire un éloge des sportifs malagasy médaillés des derniers jeux des îles. A souligner, en effet, la présence, lors de cet événement, de plusieurs grandes figures actuelles du Sport malagasy. Pour ne citer que les joueuses de l'Ankoay, les Ladies Maki sacrées championnes des Jeux des îles, Sidonie Fiadanantsoa la Championne du 100 m haies, les haltérophiles, ainsi que ceux d'autres disciplines telles que le kick-boxing.

Etaient présents aussi tous les députés et sénateurs pro-régime, 1 300 maires venant de toutes les régions de la Grande île, des Ampanjaka, Tangalamena, Sojabe, Lonaky, religieux et religieuses, des Chefs d'Eglise dont le Pasteur Mailhol, plusieurs opérateurs économiques malagasy et étrangers, ainsi que des figures politiques dont Maharante Jean de Dieu et Riana Andriamandavy VII. Andry Rajoelina tente de rameuter tout le monde et a profité de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité à l'endroit de ses partisans.

Nouveau départ. Le locataire d'Iavoloha qualifie sa candidature comme un nouveau départ non seulement dans l'histoire politique du pays mais aussi dans sa vie familiale et personnelle. En effet, cette élection présidentielle représente un nouveau défi électoral pour le couple Mialy et Andry Rajoelina. Hier, devant ses partisans, Andry Rajoelina a remercié son épouse, ainsi que ses trois enfants, d'avoir toujours été là pour le soutenir, mais aussi pour les sacrifices et les épreuves qu'ils ont dû endurer pendant les 5 années au pouvoir.

Andry Rajoelina a aussi fait un mea culpa et a présenté ses excuses vis-à-vis de ses proches collaborateurs et ses fidèles partisans qui se sentent délaissés et/ou oubliés. Certainement, afin d'affronter les urnes, le TGV prévoit de recourir aux services de ceux qui ont participé à sa campagne électorale en 2018. La question est de savoir s'il entend changer l'équipe gagnante de la dernière élection présidentielle.

Réalisations

Pour la prochaine campagne électorale, Andry Rajoelina envisage de miser sur les réalisations de son premier quinquennat. S'il gagne l'élection du 9 novembre, le TGV promet un développement palpable au niveau des communes. Pour son second et dernier mandant, il envisage de prioriser la création d'emplois et les chômeurs, les jeunes, les femmes et les mères célibataires, les agriculteurs et les éleveurs.

« Malgré la COVID-19, nous avons assuré la présence de l'Etat auprès de la population et avions pu réaliser de nombreuses infrastructures », a-t-il soutenu. Et lui de citer au passage la réalisation des 4 198 salles de classes, 209 000 écoles, 1 262 000 enfants bénéficiaires du projet cantine scolaire, 9 universités, 10 tribunaux de première instance, 28 hôpitaux, 400 000 bénéficiaires de la caravane médicale, ainsi que l'acquisition de 10 scanners et plusieurs centaines d'ambulances.

Pour ce qui est des infrastructures routières, Andry Rajoelina a souligné, entre autres, la route Ambilobe-Vohémar, la RN6, la RN9, la RN13 dont la construction est en cours, la RN10, la RN44 qu'il va inaugurer ce week-end, ainsi que l'autoroute Tana-Tamatave.

Pique. « Mes adversaires ont tout fait pour empêcher ma candidature mais la Constitution m'autorise à briguer un second mandat », a soutenu Andry Rajoelina. Il a aussi annoncé que « seul le peuple malagasy peut choisir celui qui va diriger le pays mais surtout pas des politiciens ni quelques groupes d'individus ». Il est convaincu que « Personne ne pourra empêcher la volonté de Dieu de se réaliser ».

L'actuel locataire d'Iavoloha a profité de cette occasion pour lancer une pique à l'encontre de ses adversaires politiques. Après cette annonce, la course à la Magistrature suprême est maintenant complètement lancée.