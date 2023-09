Afrique: Tennis de table - Les Jeux Olympiques dans le viseur

Les pongistes malgaches seront présents en Tunisie à l'occasion des championnats d'Afrique. Les tickets pour les Jeux olympiques sont en jeu.

« Les joueurs de Madagascar ne feront plus de la figuration en Tunisie car ce sont des professionnels évoluant en France, et ils ont décidé de représenter leur pays d'origine pour la première fois lors d'événements africains cette année, obtenant d'excellents résultats », a déclaré le président de la Fédération africaine de tennis de table (ATTF), Khaled El-Salhy, après avoir constaté la performance des pongistes malgaches lors des Jeux des îles.

En effet, la prochaine mission des pongistes malgaches sera les championnats d'Afrique de tennis de table, qui se tiendront en Tunisie du 11 au 24 septembre. La délégation de Madagascar est déjà en France, composée de six athlètes : Jonathan Nativel, Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafinarivo, Setra Rakotoarisoa, Stephan Ravonison et Karen Raharimanana.

Les Championnats d'Afrique de tennis de table 2023 servent de qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et permettront aux équipes masculines de pays africains tels que Madagascar, la Tunisie, le Maroc, la Zambie, la République du Bénin, la Libye, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Côte d'Ivoire de concourir pour une seule place continentale dans le tournoi par équipe des Jeux Olympiques de Paris 2024 en France.

L'ATTF est prête pour les prochains Championnats d'Afrique, qui sont considérés comme des événements majeurs en 2023. Cette année, ils serviront non seulement de qualification pour les Championnats du monde (WTTC) 2024 à Busan en Corée, mais aussi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les épreuves par équipes et doubles mixtes.

« Cependant, nous sommes confrontés à de nouveaux défis dans le Championnat d'Afrique en raison de l'émergence de nouveaux joueurs de haut niveau qui ont montré leur qualité lors de la Coupe d'Afrique ITTF 2023 au Kenya et lors des Championnats d'Afrique de la jeunesse au Maroc. Je prévois un grand défi pour les meilleures équipes traditionnelles telles que l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie, à la fois pour les qualifications et pour le podium à Tunis », a ajouté le chef de l'ATTF.

Lors des deux derniers Jeux Olympiques au Brésil et au Japon, le Nigeria et l'Égypte ont décroché les places du continent dans l'épreuve masculine, tandis que l'Égypte a dominé l'épreuve féminine pour devenir la seule nation africaine à figurer dans l'épreuve par équipe des Jeux Olympiques à Londres en 2012, à Rio de Janeiro en 2016 et à Tokyo en 2020.

Les vainqueurs des épreuves par équipes masculines et féminines obtiendront automatiquement leur place aux Jeux Olympiques en France. La bataille pour l'unique place continentale dans l'épreuve de double mixte sera disputée par le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud.