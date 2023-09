Afrique Centrale: Nord-Kivu - Dr Mukwege qualifie de « mépris pour la justice et les victimes » la désignation du général Nduru comme commandant des opérations ad intérim

Le Prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege a qualifié, mercredi 7 septembre, de « mépris pour la justice et les victimes », la récente désignation du général Nduru Chaligonza pour assurer l'intérim du général Constant Ndima au poste de commandant des opérations au Nord-Kivu. Dans un communiqué publié mercredi sur son compte twitter, Denis Mukwege rappelle que le général Nduru est un ancien de la rébellion RCD-K/ML et ex UPC.

« Il est connu pour être proche de Thomas Lubanga et de Bosco Ntaganda, tous deux poursuivis et jugés par la Cour pénale internationale. Il a été cité plusieurs fois dans les arrêts de la CPI contre ces deux chefs de guerre », peut-on lire dans ce document.

Pourtant, rappelle encore le Prix Nobel de la paix, en date du 2 août, à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais, le Président a « encouragé le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs de crimes de l'accès aux responsabilités ».

Cette déclaration de Felix Tshisekedi « laisser espérer à la population congolaise en général et aux victimes et aux communautés affectées par des décennies de conflits en particulier que la politique immorale de promouvoir des anciens chefs rebelles allait prendre fin », estime Dr Mukwege.

%

Il note également qu'en septembre 2022, le Président Tshisekedi s'était exprimé au sujet de la faiblesse de l'armée congolaise dans une interview à RFI et France 24 en disant : « dans cette armée, il y a de la bravoure, il y a des éléments qui méritent l'hommage de la nation et qui sont plus nombreux que les brebis galeuses...il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans, qui il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique ».

Denis Mukwege pense que la désignation du Général Nduru comme intérimaire du commandant des opérations au Nord-Kivu « est loin d'inaugurer cette nouvelle dynamique tant attendue ».

« Un ancien chef rebelle est remplacé par un ancien chef rebelle ! », s'offusque le Prix Nobel de la paix.

Pour lui, « les paroles et les actes du Président se contredisent chaque jour, mettant en péril la nation congolaise et les chances de redresser le pays ».

« Après les nominations de Bemba et Nyamwisi au Gouvernement, cette nouvelle nomination d'un ancien chef rebelle à un poste stratégique démontre à l'opinion publique que le changement de paradigme n'est pas près de se réaliser avec l'administration Tshisekedi », regrette Dr Denis Mukwege.

Le Prix Nobel de la paix réitère sa déclaration sur « l'impératif pour le régime actuel de démontrer sa capacité à faire preuve d'une éthique de responsabilité et de respecter le principe de cohérence ».

Le gouverneur de la province du Nord-Kivu et commandant des opérations militaires dans cette zone, le général Constant Ndima a été rappelé à Kinshasa pour consultation sur la répression sanglante du 30 août dernier à Goma. Cette décision a été prise, lundi 4 septembre, par la Commission interministérielle chargée de suivre cette situation.