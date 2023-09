Togo: L'INAM est à l'écoute !

Il invite simplement les partenaires à user des canaux officiels de communication pour faire parvenir toutes leurs suggestions, remarques et plaintes.

Par un communiqué, l'INAM reconnait qu'au cours de ces dernières semaines, le long partenariat établi "a souffert de quelques malentendus". Toutefois, indique-t-il qu'il est attaché à la qualité de services et à son maintien.

C'est donc dans cette optique de continuer à fournir cette qualité de service mise en place "depuis 2012 dans le cadre de la convention de partenariat signé entre l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie et les ordres professionnels de la santé que l'INAM veut demeurer disponible pour écouter les observations et contributions, insatisfactions et incompréhensions des assurées".

Et indique l'INAM au travers de son communiqué en date du 05 Septembre 2023, "nous sommes déterminés à poursuivre les efforts d'amélioration pour la satisfaction des bénéficiaires de l'assurance maladie, dans le respect des lois et textes en vigueur au Togo tout en veillant à garantir un équilibre technique et financier durable dans la solidarité".