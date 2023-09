Sénégal: Gestion des déchets - La SONAGED et le CROUS-D signent une convention de partenariat

Dakar — Le directeur de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Mass Thiam et le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires sociales de Diamniadio (CROUS-D), Moussa Hamady Sarr ont procédé mercredi à la signature d'une convention de partenariat destinée à améliorer la gestion des déchets sur le campus social de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar (UAM), a constaté l'APS.

"C'est une convention qui a une durée d'un an renouvelable et en terme d'engagement pour nous, c'est d'accompagner l'université dans la mise en place d'infrastructures de gestion de déchets, des points de propreté, des points de regroupement normalisés", a dit M. Thiam lors de la cérémonie de signature de ce partenariat qui s'est déroulée dans les locaux du siège de la SONAGED.

Selon lui, ce partenariat va permettre également de "susciter" la mise en place du "tri" au niveau du campus social et la gestion classique des déchets en plus de promouvoir les activités de communication et de sensibilisation sur la préservation d'un cadre de vie propre.

»La signature de cette convention, a-t-il encore soutenu, est importante dans la mesure où elle apporte aussi de la pédagogie parce que la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la faiblesse du niveau de conscience environnementale de manière générale ». Elle présente donc, l"'opportunité" d'introduire des systèmes de gestion "contextualisés" au niveau universitaire, a-t-il déclaré, relevant que ce partenariat est point important dans la longue route vers la mise en place d'une gestion intégrée des déchets au Sénégal.

M. Thiam a expliqué que la signature de cette convention entre la SONAGED et une université publique, fait partie d'une politique entamée par la SONAGED, depuis quelques années.

"On a déjà commencé depuis deux ans maintenant avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Nous avons aussi une convention avec l'université Iba Der Thiam de Thiès et notre objectif c'est de couvrir l'ensemble des universités au Sénégal", a-t-il soutenu.

Le directeur du CROUS-D, Moussa Hamady Sarr a expliqué que la structure qu'il dirige a sollicité la SONAGED dans le but de répondre à sa mission principale qui est de créer de meilleures conditions de vie et de travail pour les étudiants dans un campus social".

"Depuis la création du CROUS-D, la SONAGED a mis à notre disposition, l'ensemble de ses équipements et de son personnel opérationnel pour aider et assister le CROUS dans le cadre de la collecte et le ramassage des ordures", a indiqué M. Sarr, insistant sur l' importance d' une bonne gestion de l'environnement dans un campus social..

"Un étudiant ne peut pas être dans un environnement qui n'est pas sain et nous avons voulu à l'interne mettre un dispositif à travers un service environnement mais au-delà, nous avons sollicité l'expertise avérée de la SONAGED qui a bien voulu nous accompagner.", a-t-il expliqué.

" Nous donnons juste en retour un montant pour faciliter le déplacement des véhicules mais en terme de rémunération, la SONAGED a été très généreux vis-à-vis de nous c'est pourquoi, nous pouvons considérer que c'est un accord de partenariat à travers lequel, le CROUS-D gagne beaucoup plus que la SONAGED" a-t-il soutenu.

Le CROUS- D a été créé en 2022 et ses activités ont démarré en avril 2023.