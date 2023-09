Sénégal/Rwanda: Eliminatoires CAN 2023 contre le Rwanda - Daff et Thiaw réduisent la liste à 23 joueurs

Dakar — Les entraîneurs Malick Daff et Pape Bouna Thiaw ont dévoilé, mercredi, la liste définitive du Sénégal réduite à 23 joueurs pour le match de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023, contre le Rwanda, samedi au stade de Huye.

Daff et Thiaw avaient publié, mercredi dernier, une liste de 31 joueurs pour le match contre le Rwanda. Les deux techniciens sénégalais ont réduit la liste à 23 joueurs avant de s'envoler, mercredi après-midi au Rwanda.

Elle est constituée de joueurs de l'équipe nationale des moins de 20 ans et de footballeurs de l'équipe nationale locale. Ces deux équipes sont respectivement championne en titre de la CAN des moins de 20 ans et vainqueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Le Rwanda et le Sénégal partagent la poule L des éliminatoires de la CAN 2024 avec le Bénin et le Mozambique.

Les Lions du Sénégal, leaders du groupe avec 13 points, ont obtenu la qualification dès la quatrième journée des éliminatoires.

Les Rwandais, derniers de la poule avec deux points, ont été éliminés.

Le Mozambique (7 points), deuxième, et le Bénin (5 points), troisième, vont se disputer le seul ticket de qualification restant, lors de cette dernière journée.

Voici la liste des joueurs retenus

Gardiens de but :

Papa Mamadou Sy (RFC Seraing, Turquie), Abdoulaye Diakhaté (ASC Jaraaf, Sénégal), Marco Diouf (Teungueth FC, Sénégal)

Défenseurs :

Ousmane Diouf (Al-Hilal Club, Arabie Saoudite), Junior Marc Mendy (Guediawaye FC, Sénégal), Cheikhou Oumar Ndiaye (RFC Seraing, Turquie), Amadou Sané (Aris Limasssol, Chypre), Soulayemane Bass (Valenciennes FC, France), Mohamed Camara (Casa-Sports, Sénégal), Cheik Tidiane Sidibé (Azam FC, Tanzanie).

Milieux :

Mamadou Lamine Camara (RS Berkane, Maroc), Samba Lele Diba (Servette FC, Suisse), Daouda Ndiongue (AF Darou Salam, Sénégal), Ousmane Marouf Kane (AS Douanes, Sénégal), Papa Demba Diop (SV Zulte Waregem, Belgique).

Attaquants :Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz, France), Amara Diouf (Génération Foot, Sénégal), Papa Amadou Diallo (FC Metz, France), Samba Diallo (Dinamo Kiev, Ukraine), Ibrahima Seck (US Gorée, Sénégal), Boly Junior Samb (Wydad AC, Maroc), Idrissa Gueye (Génération Foot, Sénégal), Souleymae Faye (Real Betis, Espagne)