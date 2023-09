Sénégal: Projection du film « Karfa Samathé, village de Sindone », vendredi prochain

Dakar — Le film « Karfa Samathé, village de Sindone », un court métrage produit dans le cadre du projet dénommé +Ibara ciné+ dédié à la formation des jeunes du département de Goudomp (Sédhiou, Sud) et de la Casamance, aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, sera projeté vendredi prochain à partir de 17 heures au centre culturel Blaise Senghor de Dakar, a appris l'APS du groupe +Ibara+.

Ce court métrage fiction vise à promouvoir l'insertion des jeunes du département de Goudomp, et de la Casamance grâce à l'appui du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuel (FOPICA) et de la direction de la cinématographie du Sénégal, précise un communiqué de la plateforme Ibara.

Selon le texte « le projet +Ibara ciné+ offre des formations gratuites dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel à des jeunes de Goudomp mais également de la Casamance pour répondre à la forte demande de formation dans ces métiers ».

« Le groupe Ibara, initiateur du projet +Ibara Ciné+, s'est engagé contre l'émigration clandestine dans leur localité en participant à la réinsertion des jeunes victimes de déperdition scolaire à travers les métiers du cinéma et de l »audiovisuel », a-t-il ajouté, précisant que les bénéficiaires de ces formations, sont « formés en informatique, en infographie, en montage vidéo et en réalisation de films ».

Il signale également que ce projet initié par le groupe+ Ibara+ bénéficie également de l'appui financier du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique.

Selon le texte, le groupe +Ibara+ a formé par ailleurs 189 filles, 290 jeunes garçons et 56 agents de sécurité de proximité (ASP). « Il a permis la réinsertion dans le circuit productif de 152 jeunes garçons et 97 jeunes filles, provenant de diverses localités du pays et particulièrement de la Casamance », a-t-il ajouté.