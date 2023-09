Sénégal: Des organisations mutualisent leurs efforts pour préserver l'environnement à Dakar

Pikine — Des organisations engagées dans la protection de l'environnement, de l'hygiène et de l'assainissement ont signé récemment un protocole de partenariat en vue de mutualiser leurs efforts dans la sensibilisation des populations, des partenaires et décideurs sur ces questions, a-t-on appris mercredi.

Il s'agit du comité de gestion de l'Aire marine protégée de Gorée (AMP-Gorée), du Cadre de réflexion et d'action des journalistes pour l'hygiène, l'eau et l'assainissement (CRAJHEA) et du Réseau de la Baie de Hann (qui regroupe plusieurs associations communautaires, la société civile et divers acteurs), précise un communiqué transmis à l'APS.

Ces organisations ont décidé entre autres dans le cadre de leurs activités "de sensibiliser les populations riveraines de la Baie de Hann, les autorités politiques et le grand public sur les pollutions marines et leurs impacts négatifs", ajoute le communiqué.

Le communiqué a signalé également qu'elles »ont décidé de regrouper leurs ressources, leurs moyens et leurs membres dans la lutte contre la pollution à travers des activités de nettoyage citoyen sur le long du littoral, de la Baie de Hann sur 5 000 m, et de la plage de la cité ISRA à la plage de Dalifort-Bel air ».

Ces associations ont convenu par ailleurs «d'agir et de sensibiliser les riverains et les citoyens conscients de leur responsabilité écologique le long du littoral de Hann-sur-Mer à Bargny-sur-Mer», selon la même source qui ajoute »qu'elles se sont engagées à renouveler ce partenariat et à l'élargir en cas de besoin pour la protection et la promotion de nos plages ».