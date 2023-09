Afrique: Football / Éliminatoires CAN - Les Barea jouent sans calcul

Les Barea joueront contre les Palancas Negras angolais, cet après-midi. Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2023.

Jouer sans pression. Arrivés en terre angolaise depuis lundi, les Barea ont tâté le terrain, hier à l'heure du match. Madagascar affrontera l'Angola cet après- midi, au stade national de Lubango, à 17 heures, soit à 15 heures, heure malgache. Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. La délégation a quitté le pays, dimanche soir, le lendemain de la finale contre La Réunion comptant pour les Jeux des Iles.

Ces matchs ont servi de préparation aux joueurs retenus pour le voyage en Angolais. «Nous allons jouer ce match, comme si nous cherchons encore la qualification. Nous ne faisons aucun calcul pour obtenir un meilleur résultat, dans le but, surtout, de mieux reprendre ultérieurement la campagne africaine», souligne le coach Romuald Rakotondrabe, joint au téléphone. En escale, ce lundi, à Johannesbourg en Afrique du Sud, les joueurs ont effectué une séance d'entrainement en salle. «Mardi, nous avons fait un entrainement complet, dont la technico-tactique.

Et aujourd'hui (hier), nous allons fignoler la vivacité et la vitesse ainsi que la mise en place de la stratégie de jeu», confie l'entraineur. Concernant l'équipe type qui affrontera les Palancas Negras, «je ne peux pas encore anticiper. Nous attendons encore ce soir (hier) l'arrivée de quatre joueurs et nous verrons suivant leur forme», précise le technicien. Ces quatre expatriés sont, en l'occurrence, les deux milieux, Marco Ilaimaharitra du Royal Charleroi FC en Belgique, Rayan Raveloson de l'AJ Auxerre, et les deux attaquants Loïc Lapoussin de Saint-Gilloise en Belgique, et Dorian Bertrand de FC Arges Pitesti.

Les absents

Quant à l'absence de deux joueurs de JS Saint-Pierroise de La Réunion, qui ont disputé les Jeux des Iles, «le milieu Manoelantsoa et le défenseur Fabien Boyer ont rejoint leur club pour disputer la demi-finale de la Coupe de La Réunion, mais ils seront disponibles ultérieurement... Et pour le cas de Thomas Fontaine, il vient de changer de club, pour mieux s'intégrer à son nouveau club, il sera disponible un peu plus tard. Concernant El Hadari, il est encore jeune et j'ai beaucoup de joueurs pour son poste, mais il aura sa place plus tard.

Il est l'avenir du foot malgache», explique le Coach Rôrô. À propos des sangs neufs du groupe, comme le portier Allan Rakotovazaha du Red Star FC, Gianni Feron de l'US Torcy ou encore Safidy Fortun du FC Nantes, appelés pour la première fois par le sélectionneur, «nous avons des représentants à l'étranger, notre coordonnateur en France qui s'occupe de ses expatriés», a clarifié le sélectionneur. Vingt-deux joueurs dont onze expatriés joueront le dernier match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Can 2023, cet après-midi. Après le match nul et vierge à domicile contre les Blacks stars en juin, Madagascar se trouve à la quatrième place du groupe avec 2 points. Le Ghana occupe la première place avec 9 points devant l'Angola, (8 points) et la République centrafricaine (7 points).