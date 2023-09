Madagascar: Foire de l'agriculture - Un rendez-vous tous azimuts

Vers de nouveaux horizons. Les professionnels de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pourront se donner à cœur joie avec les nouvelles innovations qui seront mises en place à l'occasion de la cinquième édition de la Foire Internationale de l'Agriculture (FIA). Un rendez-vous des professionnels du secteur de l'agriculture, qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochains au Forello Tanjombato, et qui aura pour vocation d'être «Un hymne à l'agriculture malgache et à son avenir», un slogan choisi également pour être la thématique centrale de l'événement.

En plus des producteurs qui sont justement la pièce maîtresse de ce rendez-vous, les opérateurs du secteur privé, ainsi que les industriels, seront aussi conviés à cette Foire. Harifidy Ramilison, ministre de l'Agriculture et de l'élevage, ne cache pas son enthousiasme quant à la portée de ce rendez-vous annuel. «Une foire internationale comme celle ci permettra aux différents acteurs des domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, ainsi qu'aux contributeurs issus de différents horizons, de se rencontrer, mais aussi de promouvoir notre économie rurale», a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse, hier, dans les locaux de son département à Anosy.

Pour cette année, spécifiquement, quelques innovations seront intégrées dans le déroulé général. À part le fait que cette Foire sera l'occasion de discuter partenariats et investissements, elle aura aussi pour vocation d'être une foire multisectorielle et inclusive. Il y aura au rendez-vous des conférences à thèmes, un espace spécialement dédié à l'élevage, à la pêche mais aussi des pavillons à thématiques, plus une découverte culinaire, le tout dans un espace «éco-responsable» et aménagé dans le but de fluidifier la circulation pendant les journées de visites.

%

Points marquants. Autre attrait de cet évènement, un zoom sur les métiers de l'agro-industrie. Une nouvelle plate-forme censée promouvoir le savoir-faire des jeunes ingénieurs de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) fraîchement diplômés, ou en herbe. Ils pourront ainsi discuter de leurs projets avec des professionnels et, pourquoi pas, acquérir des soutiens financiers conséquents. Nouvelle innovation pour cette année aussi, la promotion du guichet unique agricole.

Un lieu pour transformer les produits agricoles, et qui a été installé dans plusieurs districts. «Ce système, pilier de la transformation agricole à Madagascar, est indispensable, d'où l'intérêt et la nécessité de l'intégrer à cet évènement pour faire en sorte que nos paysans producteurs et la totalité des visiteurs puissent en connaître la portée», explique Harifidy Ramilison. Depuis quelques semaines, c'est l'effervescence totale chez les organisateurs, exposants, étudiants de la fac de Polytechnique et entreprises.

Ces derniers s'attèlent à concentrer leurs efforts pour préparer cette Foire et attirer le plus de visiteurs dans les stands et lors des échanges sur les thématiques données en conférence. Gérard Monloup, président de Hazovato Forello Expo, confie : «C'est beaucoup de travail, puisque c'est la première fois que Hazovato Forello abritera la FIA, nous devons donc travailler de concert avec les ministères concernés par cette foire, mais aussi avec les exposants. Cela requiert un travail technique extraordinaire, mais c'est une aventure très intéressante pour toutes les parties prenantes».