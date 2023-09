Afrique: Une case réhabilitée, des caniveaux curés, 'Dangher' apporte sa contribution au bien-être de ses semblables

Il a le cœur a posé des actes au bénéfice du plus grand nombre. Faire du bien, partager, motiver les jeunes, sont autant de valeurs promues par lui. Comme dans son quartier à Louis, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, Christian Alex Nkombengnondo, plus connu sous le nom de "Dangher", continue de faire parler de lui dans d'autres quartiers de la capitale gabonaise. Il a réhabilité la chambre de deux jeunes et fait curer des caniveaux à Akébé pour éviter des inondations.

C'est à travers des reportages et des articles diffusés et publiés par le média Gabonews que les jeunes du quartier Akébé, situé dans le 3è arrondissent de Libreville, ont été interpellés. Ils ont été impactés par l'élan de solidarité, de partage et surtout par des actions charitables posées par Christian Alex Nkombengnondo, plus connu sous le nom de "Dangher". De la construction de deux passerelles pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes au curage des caniveaux, en passant par l'éclairage du "Chaba", le bienfaiteur inspire, impose respect et admiration.

Dangher, cet entrepreneur et motivateur de la jeunesse consciente expliquait dans une de ses prises de parole, qu'il faut que la jeunesse se lance dans l'entrepreneuriat. "L'entrepreneuriat est l'une des voies qui peut sortir la jeunesse des maux qui minent la société". Tout ceci a inspiré les jeunes d'Akébé à le solliciter.

%

"Nous avons vu ce qu'il a fait à Louis, à travers Gabonews. Nous avons cherché ses cordonnées. Nous sommes tombés sur sa page Facebook. Nous l'avons écrit pour nous aider à curer le passage des eaux pour nous éviter les inondations en saison pluvieuse. Il a répondu promptement et humblement. Nous avons cru qu'il allait se la pousser comme certains, mais rien de ça. Le monsieur est d'une humilité, mais non, nous sommes touchés par cette marque de sympathie, d'humanité. Ces qualités sont souvent rares chez beaucoup, surtout ceux qui ont vaincu des années durant en Occident."témoignent Serge, Didier, Mélania, Falonne, Kenny, Karl tous habitant les Akébé.

A la suite du message adressé à Dangher, ce dernier ne s'est pas fait prier et a donné sa parole, celle de venir voir les lieux. Chose promise et chose due. En chemin pour voir le canal qui sert d'évacuer les eaux, il tombe sur une case en piteux état. "Il a été touché. Il nous a discrètement posé la question de savoir s'il y a des gens qui occupent cet espace. La réponse était affirmative. Il a demandé à se rapprocher du propriétaire qu'il n'a pas hésité d'apporter sa modeste contribution. Il a demandé que cette case soit cassée tout en demandant le devis pour sa réhabilitation. Nous étions surpris. On avait pas de mots. C'était un truc de ouf" explique Dix Huit Cara presqu'ému comme c'est le cas de Serge, Didier, Kenny et Karl.

En moins de quelques jours seulement, la case était cassée et de nouveaux murs ont vu le jour. Beaucoup n'en croyaient pas. Aussi, avait-il vu le canal et fait-il venir des engins pour agrandir et améliorer le passages des eaux afin d'éviter leur montée et inonder les maisons à proximité. " Je suis une maman heureuse et je bénis cet enfant, notre enfant. Il a entendu les cris de ses frères, les cris de ses mamans que nous sommes et il est venu. Avec ce curage des caniveaux, l'eau des pluies ne va plus nous menacer d'inondation. Que le Seigneur le bénisse vraiment, notre fils Dangher" lance une maman émue et satisfaite.

Les jeunes de ce quartier Akébé voudraient s'inspirer de Dangher qui n'est pas un homme politique, moins encore un flatteur qui vit au depens de ceux qui l'écoutent. Ils veulent s'inspirer de lui pour poser des actes salvateurs, des actes qui participent au développement et surtout au bien-être de leurs semblables.