Congo-Kinshasa: Musique - A Kinshasa, Aya Nakamura entame une série de concerts événement en Afrique

C'est tout simplement l'artiste francophone la plus écoutée au monde et elle débute une tournée en Afrique : Aya Nakamura est ces 7 et 8 septembre 2023 à Kinshasa et le 9 à Brazzaville, puis en fin d'année à Abidjan et Bamako. Cinq concerts inédits donc, car c'est la première fois que la star, originaire du Mali, se produit sur le continent.

Impossible aujourd'hui de dire : « Aya Nakamura, je n'ai jamais entendu. » Car, à 28 ans, Aya Coco Danioko à l'état civil, est devenue une star planétaire. Native de Bamako, arrivée enfant en région parisienne, la chanteuse racontait l'origine de sa « voix » chez nos confrères de TV5, juste avant de s'envoler pour Kinshasa : « Moi, ma mère, elle est griote. On ne devient pas griote, on nait griot, et du coup, je pense que c'est inné. C'est un truc, que tu le veuilles ou non, dans ta manière d'être, tu parles bien. Moi, c'est ce que je fais, mais avec la musique. »

À Kinshasa, Aya Nakamura croisera peut-être la route du local Fally Ipupa. Les deux vedettes ont partagé la chanson, Bad Boy.

La star franco-malienne chantera ce jeudi pour des VIP - 500 dollars minimum l'entrée - et vendredi soir, à l'Athénée de la Gombe, où les places les moins chères sont parties à 25 dollars. Et elle compte bien assurer une grande prestation pour ses fans : « Déjà, c'est mon continent, j'espère que je vais réussir à faire le travail, il n'y a pas de doutes pour ça. J'ai hâte d'y être en tout cas, on va bien s'amuser je pense. »

Puis ce sera Brazzaville, ce samedi. En Afrique de l'Ouest, les fans d'Aya Nakamura vont devoir être patients. Fin décembre, la chanteuse sera à Abidjan et à Bamako. Son concert « le plus stressant », explique-t-elle.

«Aya Nakamura, déjà et avant tout, c'est une fierté du continent africain» À Kinshasa, c'est la productrice et consultante Ika de Jong qui a tout fait pour qu'Aya Nakamura vienne se produire. Une fierté bien évidemment pour cette femme engagée qui a accompagné la chanteuse toute la journée du 6 septembre, dans la capitale congolaise. « Aya Nakamura, déjà et avant tout, c'est une fierté du continent africain qui a évolué à l'étranger et qui a réussi, explique-t-elle au micro de Guillaume Thibault. C'est un modèle aujourd'hui pour cette jeunesse qui croit en cet avenir meilleur. Quand elle parle du continent africain, elle lance toujours un message d'espoir, un message de soutien, un message de force. »

Ika de Jong explique: « On a pu faire une visite dans un orphelinat où elle s'est exprimée, elle a passé un bon moment avec des orphelines en chantant, en partageant, on a vécu un bon moment, on a vu une autre Aya Nakamura, on a vu une maman, on a vu une femme avec un grand coeur, qui avait besoin de ce partage, de partager ce sourire aussi. Donc, il était important de la faire venir à Kinshasa pour montrer aussi que c'est une valeur sûre, partout où elle passe, c'est une soeur. En étant au Congo, elle est Congolaise, en étant au Mali elle est Malienne, en étant au Sénégal, elle est Sénégalaise, donc peu importe où elle se trouve, elle porte cette carte du continent africain sur elle. »