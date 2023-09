Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché se rehausse à 10,19x à la fin de la semaine du 28 août 2023.

Au terme de la semaine du 28 août au 1er septembre 2023, le Price Earning Ratio (PER) du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est établi à 10,19x, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Ce PER, qui est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action, s'était établi à 9,78x la semaine précédente. Il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Le rendement moyen du marché n'a pas évolué, restant à 8,24%.

Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a progressé de 1,02% durant la semaine sous revue.

Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par SICOR Côte d'Ivoire avec +10,72%. Selon CGF Bourse, après la perte de valeur de 14,93% enregistrée sur la semaine du 21 au 25 août, le prix de l'action SICOR Côte d'Ivoire a rebondi sur cette semaine en affichant une performance de 10,72%. «Le titre efface donc sa perte de la semaine précédente avec un volume de 207 titres transigés sur la semaine pour un nombre total de 16 transactions», note la SGI.

En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire est celle de CROWN SIEM Côte d'Ivoire avec -14,93%. A ce niveau CGF Bourse souligné dans sa revue que l'action du spécialiste des emballages métalliques a clôturé la semaine à son prix le plus bas en deux ans à 570 FCFA, représentant une perte hebdomadaire de 14,93% pour un volume de 2 002 titres échangés contre 1 416 titres la semaine précédente. «Cet échange plus ou moins important suivi d'une baisse de la valeur du titre pourrait traduire la lassitude des investisseurs qui n'ont pas reçu de dividendes au titre de l'exercice 2021 et qui n'ont pas encore eu connaissance des états financiers de la société au titre de l'exercice 2022», analyse CGF Bourse.

Au niveau du compartiment obligataire, le marché a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 118 milliards FCFA au 01 septembre 2023 contre 10 106 milliards FCFA au 28 août 2023, soit une progression de 0,12%. Selon la SGI, cette progression se justifie essentiellement par la hausse des prix des emprunts obligataires « TPCI.O37 - TPCI 5,80% 2019-2026 », « TPCI.O75 - TPCI 5,65% 2022-2029 » et « TPCI.O76 - TPCI 5,75% 2022-2032 ».

Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 3,75 milliards FCFA contre 5,24 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 1,49 milliard FCFA de la valeur globale transigée sur les titres obligataires. Les transactions du marché ont porté principalement sur 141 163 titres de l'emprunt obligataire TPCI.O75 de l'Etat de la Côte d'Ivoire dénommé « TPCI 5,65% 2022-2029 » négociés les 28 et 31 août 2023 pour une valeur totale de 1,35 milliards FCFA.