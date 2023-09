Sénégal: À Nazareth - Les pèlerins vivent le Ministère pastoral du Christ

Les « pèlerins de la Communion » qui ont séjourné depuis en Galilée, dans la grande ville de Nazareth ont vécu, vendredi 1er septembre 2023, le Ministère pastoral de l'enfant de Bethléem aux sources du lac Tibériade, long de 21 km et dont la largeur maximale est estimée à 12 km. Ils sont partis à la rencontre du Christ, « roi des Juifs » dans cette partie du Jourdain très poissonneuse et où la pêche est strictement interdite.

De notre envoyé spécial, Gaustin DIATTA

NAZARETH - Lac Tibériade ! Un fleuve qui occupe une place essentielle dans l'Évangile. Vendredi 1er septembre 2023, les « pèlerins de la Communion » y ont passé une partie de leur après-midi. Peu avant 16 h, heure locale, tous prennent la direction des quatre bateaux accrochés non loin de la rive. À 16 h, tous les 400 pèlerins sont à bord et les navires avancent tout doucement vers le milieu du lac Tibériade. 16 h 06 ! L'hymne national du Sénégal retentit.

Les textes sont repris en choeur par les « ambassadeurs » du pays de la « Téranga » en Terre sainte. Oui ! Debout comme un « seul corps dans le Christ », loin de la terre de leurs ancêtres, ils chantent à la gloire du Seigneur vivant. Les paroles douces de la chorale ont rythmé cette messe qui a duré plus de 45 minutes. Bienvenue dans la cathédrale flottante ! Cette après-midi du vendredi 1er septembre, la célébration eucharistique se déroule en pleine mer.

En revanche, l'endroit choisi pour la messe n'est pas fortuit puisque ce lac polarise le Ministère pastoral du Christ, avec ses apôtres. D'ailleurs, il y a choisi ses premiers apôtres, André, Jean et Pierre.

Comme les apôtres du Christ, les fidèles ont fait cette expérience : aller à la rencontre du Messie dans le lac Tibériade. C'est ici où le Christ avait demandé à Saint Pierre de marcher dans l'eau et de venir jusqu'à lui. Gagné par la peur, Pierre qui, au début n'a pas reconnu le Christ, a un peu douté, mais finira par s'executer.

Le Père évêque du diocèse de Tambacounda et président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec), Monseigneur Paul Abel Mamba, a invité tous les « pèlerins de la Communion » à avoir en bandoulière, cette foi. « C'est par sa foi que Saint Pierre a été sauvé. Nous aussi, faisons la même chose. Ayons confiance en Dieu », prêche le prélat qui a présidé la célébration eucharistique en plein fleuve.

De son côté, l'abbé Thomas Malick Ndione a également prêché dans le même sens que Monseigneur Paul Abel Mamba. Il a demandé aux fidèles qui vivent cet épisode de la vie de Jésus-Christ de Nazareth d'ouvrir leurs coeurs à Dieu en demeurant dans la prière. « Parfois, on abandonne très vite.

On perd aussi confiance trop vite car, quand on prie et que ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité, on arrête. Mais, il faut savoir qu'on ne marchande pas avec Dieu. Dieu n'abandonne pas son fils même dans la souffrance. Chrétienne ma soeur, chrétien mon frère, nous sommes invités à faire confiance au Christ qui continue à nous tendre la main même dans les moments les plus difficiles », enseigne-t-il.

Au terme de la messe « en haute mer », des fidèles, à l'image de Marie Rose Diédhiou Diatta et Brigitte Geneviève Kantoussan disent avoir vécu cette « belle expérience » en Terre sainte, dans la joie, l'allégresse et la paix du Christ.

Césarée de Philippe, une histoire entre le Christ et Saint Pierre

Au petit matin du vendredi 1er septembre, on traverse la petite ville de Nazareth juive habitée par les Russes d'Israël, direction Mas'Ada dans le Nord d'Israël. Sur la route de la mer, on dépasse également Cana, là où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Cana est un petit village.

Une distance de 200 kilomètres sépare la ville de Nazareth de Baniass. En cours de route, nous dépassons de petits villages israéliens et un autre libanais qui avait été détruit lors de la guerre des six jours parce qu'Israël partage ses frontières avec le Liban. Ici, les vestiges et traces du passé sont toujours visibles. À côté dudit site, se trouve un nouveau village bien aménagé. À quelques kilomètres de là, se dresse Césarée de Philippe.

Les pèlerins catholiques sont arrivés dans cet endroit mythique à 09h 20 mn, heure locale, après un long trajet. Ils ne pouvaient sauter cette étape puisque c'est ici, aux sources d'une partie du Jourdain où Jésus-Christ avait confié les clefs de l'Église à Saint Pierre. Et le Messie avait choisi cet ancien site du fils du roi Hérode, du temps de la civilisation gréco-romaine pour confier une lourde mission à Saint Pierre.

En effet, c'est lui qui devait prendre la direction de l'Église. Pourtant, ce même Pierre a eu à renier Jésus-Christ. Mais, le Seigneur, qui promeut le pardon et l'humilité n'a pas tenu compte de cet aspect. On se rappelle encore de ces paroles tirées de l'Évangile quand le Christ disait à Saint Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église (...) et je te donnerai les clefs du royaume ». C

e vendredi, les pèlerins ont visité ce lieu et médité cet épisode au Jourdain qui est composé de trois sources. Il y a une source libanaise. Elle s'appelle Hasbani. Elle vient du Sud du Liban vers le lac Tibériade. La deuxième, c'est la source de Dan et la troisième s'appelle, la source de Baniass.

Après Césarée de Philippe, les fidèles prennent la direction du Mont des béatitudes. Un autre lieu de la ville de Nazareth, la cité de l'enfance de Jésus-Christ. Toujours au cœur du Ministère du « noble descendant du roi David ».

L'enfant de Bethléem était monté sur le Mont des béatitudes pour montrer aux hommes le chemin du bonheur. Jésus-Christ a eu à enseigner à ses disciples sur la montagne, le vrai chemin qui mène à Dieu. C'est cela, les véritables béatitudes. Sur le Mont des béatitudes, est bâtie l'église des soeurs franciscaines construite en 1936.

La primauté de Saint Pierre, l'église « papale »

Située dans la ville de Nazareth, la Primauté de Saint Pierre ou l'église de la Primauté s'ouvre sur le lac Tibériade. Ce lieu, dit-on, est l'endroit préféré des chefs de l'Église catholique, les Papes. D'ailleurs, sur le site trônent les statues du Pape Paul VI et Jean Paul II. Les papes y viennent souvent pour se confesser. La Primauté de Saint Pierre, c'est aussi, là où se manifesta à ses disciples, Jésus-Christ pour la troisième fois après sa résurrection.

Il y avait trouvé ses disciples partie en pêche. Ce jour-là, ils n'avaient rien pêché. Jésus leur demanda de jeter de nouveau les filets à droite du fleuve. Pierre répondit « Seigneur, nous avons jeté nos filets toute la nuit. Mais, nous n'avons rien obtenu. C'est très difficile ». Mais, Jésus insiste leur demandant à nouveau de jeter les filets. Ils obtempérèrent et finirent par remplir leur pirogue de poissons. Après avoir visité ce site, nous sommes descendus à pied vers l'église de la multiplication des pains et des poissons. Ici, Jésus prit les cinq pains (corps du Christ) et les deux poissons (la nature humaine de Jésus), lève les yeux au ciel et prononça des paroles à l'endroit de son Père.

À la fin de sa prière, le site était rempli de poissons et de pain. Ce miracle a permis à des milliers de personnes qui suivirent le Christ et qui avaient faim de pouvoir se restaurer.

Capharnaum, la cité de Jésus

Lors de la pause déjeuner, les pèlerins ont dégusté le poisson de Saint Pierre pêché dans le lac Tibériade qui, au total, dispose de 18 types de poissons. Juste après, ils reprennent le chemin de Capharnaum, cette ville de Nazareth située à l'ouest de l'embouchure du Jourdain dans le lac où ils sont arrivés à 14h 25 mn. Capharnaum, c'est cet endroit qui a accueilli le fils unique de Dieu après le miracle à l'église de la multiplication des pains et des poissons. Ici, le Christ entra de plain-pied dans son Ministère. Jésus est né à Bethléem, en Palestine.

Il a vécu 28 ans dans la ville de Nazareth et trois ans dans la ville de Capharnaum. C'est dans cette contrée située au Nord du lac Tibériade où Jésus-Christ allait à la rencontre des pêcheurs païens. Ce site abrite également une grande synagogue très célèbre. C'est aussi la ville de la belle-mère de Saint Pierre que Jésus a eu à guérir.

Un autre miracle dans ce village 100% juif.