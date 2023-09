Congo-Kinshasa: Goma / La MONUSCO salue des actions menées - L'ouverture du procès et appelle à des sanctions contre les responsables des violations massives du droit à la vie humaine

Bintou Keita, Représentante Spéciale du SG de l'Onu en RDC

*La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation de la République démocratique du Congo (MONUSCO) réitère ses condoléances aux autorités et à la population de la RDC, aux familles des personnes décédées à Goma, le mercredi 30 aout 2023 dans des circonstances qu'une enquête permettra d'élucider.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Cheffe de la MONUSCO déplore la mort de ces civils et d'un membre des forces de défense et de sécurité.

Mme Bintou Keita souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés. La MONUSCO salue, par ailleurs, les actions déjà entreprises par le gouvernement notamment, le déploiement d'une commission interministérielle de haut niveau, l'ouverture de procès contre certains officiers des FARDC. Il est important que ceux qui sont responsables de ces violations du droit à la vie répondent de leurs actes, quel que soit leur rang.

Elle invite les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise.

La MONUSCO a renforcé son mécanisme de monitoring et d'appui pour soutenir les activités de réponse et de prévention. Nous continuons de suivre et de travailler avec les forces de défense et de sécurité, les autorités nationales et provinciales ainsi que la justice congolaise et la société civile. La Mission continue également de travailler à apporter son soutien aux autorités et aux personnes affectées pour faire face à la situation.

En ce qui concerne le départ de la MONUSCO, des discussions sur le processus de transition devant aboutir au retrait de la Mission de la République démocratique du Congo sont en cours depuis 2021.

Conformément à la volonté d'amorcer le départ de la Mission après les élections de décembre 2023 exprimée en août 2022 par le président congolais son Excellence Felix Tshisekedi Tshilombo, plusieurs consultations ont eu lieu avec le Gouvernement.

Les 17 et 26 août dernier, Mme Bintou Keita a eu des audiences avec le Vice Premier ministre, Ministres des Affaires étrangères et Francophonie et avec le Président de la République, S.E.M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectivement. Les échanges ont porté sur le départ de la Mission. Les modalités de ce retrait vont être définies d'un commun accord entre le pays hôte, la RDC, et le Conseil de sécurité.

Ainsi, la MONUSCO est engagée dans une dynamique de retrait accéléré de la RDC après près de 24 ans de présence, conformément au plan conjoint révisé de transition. Ce retrait de la mission de maintien de la paix ne signifie pas pour autant un départ du système des Nations Unies du pays.

Les Agences fonds et programmes du Système des Nations Unies continueront de soutenir le pays dans les domaines du développement et de l'humanitaire. C'est pour préparer cette phase que lors de sa tournée du 11 au 29 juillet au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et dans l'Ituri, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Cheffe de la MONUSCO a eu plusieurs réunions avec des acteurs clés dans ces provinces.

Leurs préoccupations ont été exprimées et elles seront prises en comptes dans l'identification des priorités de la transition vers un retrait graduel, responsable et durable de la MONUSCO de la RDC. En collaboration avec l'UNESCO, la composante police de la MONUSCO (UNPOL) a participé à trois sessions de travail pour l'élaboration du protocole d'entente de la Police Nationale Congolaise et l'Union Nationale de la presse. Lors de la première séance, le chef de la composante a engagé l'Inspection Générale de la PNC à se joindre à l'atelier.

Ces séances ont permis de promouvoir les bonnes pratiques entre la police et les médias et de contribuer à améliorer la sécurité des journalistes en RDC. Il pourra servir d'outil pédagogique pour les écoles de police, ainsi que pour les facultés de journalisme ou de communication. Durant la même période à Goma, la MONUSCO a remis trois voitures et des équipements informatiques dont 15 ordinateurs portables et 10 imprimantes au Programme de Désarmement de Démobilisation, du Relèvement Communautaire et Stabilisation (PDDRC-S). En effet, la mobilité et l'accès sont des obstacles majeurs pour la lutte contre le financement des groupes armés au Nord Kivu.

A Bunia, l'unité anti-incendie de l'aviation de la MONUSCO assure la formation théorique et pratique d'une vingtaine de policiers de l'Unité de la police de protection civile de Bunia dot quatre sont des femmes. Cette formation essentielle se déroule à l'aéroport de Bunia, dans le cadre du mandat de protection des civils de la MONUSCO en vue du renforcement des capacités locales.

A la fin de cette formation, les bénéficiaires seront en mesure d'éteindre les incendies structurels dans la ville de Bunia et ses environs. Ce qui réduira la charge de travail des pompiers de la MONUSCO et leur permettra de se concentrer sur l'assistance à l'aviation.

Situation militaire

(Par le Général Benoit Olivier Chavanat, Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO)

Dans le cadre de son mandat, la force de la MONUSCO se concentre sur tout groupe armé qui menace et nuit à la population civile, quelle que soit la motivation ou l'idéologie du groupe. La MONUSCO est là pour protéger les civils avant tout.

Au cours du mois dernier, nous avons reçu plusieurs alertes de sources communautaires et nous y avons répondu en temps voulu pour décourager les activités des groupes armés.

En outre, les patrouilles de jour et de nuit ont été intensifiées pour décourager les activités des groupes armés. Je vais vous faire le point des opérations couronnées de succès par province. En Ituri, La MONUSCO a déjoué début août une attaque des miliciens CODECO contre un hôpital situé près d'un site de personnes déplacées à Drodro. Plusieurs personnes déplacées du site de Drodro ont fui et trouvé refuge à l'intérieur de la base de la MONUSCO à Drodro. Les troupes, alertées de l'attaque, se sont immédiatement déployées sur place et ont mis en déroute les assaillants, sécurisant ainsi l'hôpital et tous les patients. Le lendemain, la MONUSCO et les FARDC ont repoussé une autre attaque des CODECO à Largu, forçant les éléments de la milice à se retirer. Malheureusement, au cours de cette attaque, 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées.

Le 12 août 2023, la Force a repoussé une autre attaque des CODECO qui avaient tendu une embuscade aux civils sur le pont de Tchuru, toujours en Ituri. A Djugu, l'alerte précoce donne des résultats probants. Informés d'une incursion de la milice CODECO dans le camp de déplacés de Tche le 16 août 23, les casques bleus ont envahi les lieux et permis de protéger les civils. Il n'y a pas eu de victimes, mais 2 civils ont été blessés. Ils ont été immédiatement évacués vers l'hôpital de Drodro.

Entre-temps, les patrouilles ont été intensifiées pour rassurer la population inquiète. Le 18 août 2023, le QG de la FIB a reçu des informations faisant état d'une attaque présumée d'éléments de l'ADF contre le village proche de la POB d'Eringeti, des coups de feu ayant été entendus à proximité du point de contrôle de LUNA. Une patrouille robuste d'intervention a permis de dissuader les ADF et de les empêcher d'agir librement. La patrouille a repoussé les présumés ADF qui ont renoncé à leur incursion.

Le 19 août 2023, une autre attaque rebelle est déjouée par la MONUSCO et les FARDC, cette fois à Luna dans le Nord-Kivu., le duo MONUSCO/FARDC a repoussé les ADF qui attaquaient les civils. Les miliciens ont été force à se trouver refuge dans la forêt.

Cette intervention a permis de sauver des vies. Dans le Nord-Kivu, le 5 août 2023, de violents affrontements ont eu lieu entre les groupes d'autodéfense et le M23 à Tongo. Les patrouilles de la MONUSCO à Rwindi et Kitshanga ont été envoyées dans la zone générale au nord et au sud de Tongo pour répondre aux préoccupations et mettre en oeuvre le mandat de Protection des Civils et dissuader les groupes armés par la présence des forces de la MONUSCO.