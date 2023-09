Congo-Kinshasa: La crise sociale évitée de justesse sous l'arbitrage du PCA Kin-Kiey ,RVA - Un accord a été trouvé entre le banc syndical et les dirigeants

Tryphon Kin-kiey Mulumba, PCA de la RVA lors de l'ouverture des discussions directes entre le Banc Syndical et la Direction Générale à Rotana

Réunis pour une séance de deux jours, soit depuis le 5 septembre 2023, le Conseil d'Administration de la RVA, la Direction Générale et le banc syndical viennent de trouver un accord pour résoudre la situation de crise à laquelle fait face cette entreprise du portefeuille de l'Etat. Cette crise avait notamment, été suscitée par la décision jugée "unilatérale" du Directeur Général fixant le montant des frais scolaires sans la moindre consultation préalable du banc syndical.

Sous l'arbitrage de Tryphon Kin-kiey Mulumba, Président du Conseil d'Administration de la RVA, cette réunion s'est attelée à écouter les doléances de toutes les parties prenantes afin de dégager les solutions adéquates et satisfaisantes pour tous.

Tryphon Kin-kiey Mulumba a, en effet, mis un accent tout particulier sur le fait que cette entreprise appartient à ses travailleurs et qu'il est donc de son devoir de faire en sorte que ceux-ci se sentent épanouis dans leurs tâches : « C'est un moment important de nous retrouver ici, vous le banc syndical de la direction générale et le conseil d'administration. Mais, je voulais vous dire que c'est un grand moment de nous retrouver là ensemble pour le bien de notre entreprise. Je pense que nous ne devons pas nous cacher, nous, nous sommes des politiques, nous partirons ; vous, vous resterez avec notre entreprise.

On est là pour vous aider, pour nous aider, pour que nous puissions passer cette étape. Avant-hier, j'ai reçu trois des vos collègues ; hier, j'ai reçu le groupe qui, d'après lui-même, n'était pas représentatif et il fallait qu'on fasse venir aujourd'hui le banc syndical. C'est avec bonheur et honneur que j'ai lancé cette invitation et je suis heureux de vous recevoir ici. Hier, on s'est arrêté sur une idée et comme la nuit porte conseil, vous êtes allés passer la nuit, c'est le moment de vous écouter », a-t-il déclaré.

Réunis à l'Hôtel Rotana, cette réunion avait été également initiée en raison des préoccupations soulevées par les agents de certaines entités notamment, à Mbuji-Mayi et Kinshasa sur plusieurs doléances relatives à quelques irrégularités enregistrées au niveau du paiement.

Guillaume Kaswatuka, Président du syndicat de la RVA, a, quant à lui, demandé aux travailleurs de rester en état d'alerte pour stopper toute tentative de prise de décision unilatérale de la part des dirigeants de l'entreprise. Cependant, il a salué l'accord trouvé entre le banc syndical et le Direction générale et a demandé aux travailleurs de retourner à leurs postes.

« Nous nous sommes accordés sur une crise qui provenait d'une décision unilatérale du DG fixant les frais scolaires sans consultation de la délégation syndicale et aujourd'hui, après deux jours, nous venons de nous accorder pour que nous retournions signer un protocole d'accord avec l'inspection du travail qui va ainsi conclure les résolutions que nous nous sommes donnés de pouvoir de respecter avec l'employeur. Nous demandons aux travailleurs d'être toujours en alerte.

Nous ne sommes pas là pour qu'on nous fasse des cadeaux, c'est dans la lutte qu'on se libère. Nous les félicitons d'abord pour avoir agi vigoureusement contre une décision unilatérale et aujourd'hui, comme nous nous sommes accordés, nous allons demander aux travailleurs de reprendre le travail, de rester toujours éveillés et que dans l'avenir, dès qu'il y a une décision pareille, qu'on se mette debout pour empêcher l'application des telles décisions sur nous », a-t-il conclu.