Congo-Kinshasa: Commandant de la GR devant la barre, Gouverneur militaire rappelé en consultation , RDC - Peter Kazadi et Muyaya réaffirment la détermination du Gouvernement à sanctionner les auteurs des massacres de Goma !

*"A l'issue de ces consultations, les conclusions ont conduit en la mise en accusation du commandant de l'unité de la Garde Républicaine et un commandant de régiment qui ont été déférés devant le tribunal militaire de Goma. Au deuxième jour, certaines mesures ont été également prises notamment, le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation ; la suspension de deux policiers chargés de la sécurité de la ville de Goma ce jour-là ; la libération de quelques militants de mouvements citoyens ; la prise en charge des obsèques de toutes les victimes", a souligné notamment, Me Peter Kazadi, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, tout en insistant sur le fait qu'ils ont reçu le "mandat, non seulement d'écouter mais, surtout, de s'imprégner de tous les éléments liés aux évènements tragiques qui s'étaient produits à Goma, de prendre des mesures et faire rapport au gouvernement pour d'autres mesures qui vont encore suivre".

Briefing

Me Peter Kazadi Kankonde, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières et Patrick Muyaya Katembwe, le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ont co-animé un Briefing Presse hier, mercredi 6 septembre 2023. Au menu des échanges, les conclusions de la Commission interministérielle sur les événements survenus le 30 août 2023 à Goma.

%

Le Porte-parole du Gouvernement a rappelé, dans l'introduction de ce briefing, qu'une délégation ministérielle s'était rendue à Goma pour s'enquérir de la situation et situer la responsabilité de chacun pour en tirer les conséquences.

Il s'en est suivi plusieurs résolutions notamment le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa et le procès en flagrance déjà initié depuis le mardi

» Une des premières réactions de la délégation a été d'identifier les victimes auprès de leurs familles et voir comment le gouvernement devrait intervenir pour exprimer sa compassion face à cette tragédie » a indiqué, en outre, Patrick Muyaya.

Pour sa part, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières est revenu sur le déroulement de cette mission à Goma.

« C'est depuis le 01 septembre que nous nous sommes rendus à Goma pour s'enquérir de la situation et ce sur ordre du chef de l'état. Et, nous avons élaboré notre calendrier de travail », a expliqué, substantiellement, Me Peter Kazadi.

Selon ce calendrier, la délégation a d'abord reçu tous les responsables sécuritaires de la ville de Goma entre autre le gouverneur militaire et son vice, le commandant de la police, l'ANR et la DGM. La société civile, le caucus intercommunautaire, les mouvements citoyens et toutes les couches sociales.

Mise en accusation

A l'issue de ces consultations, les conclusions ont conduit en la mise en accusation du commandant de l'unité de la garde républicaine et un commandant de régiment qui ont été déférés devant le tribunal militaire de Goma.

Rappel du Gouverneur militaire en consultation à Kinshasa

Au deuxième jour, certaines mesures ont été également prises notamment, le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation ; la suspension de deux policiers chargés de la sécurité de la ville de Goma ce jour-là ; la libération de quelques militants de mouvements citoyens ; la prise en charge des obsèques de toutes les victimes.

Me Peter Kazadi a insisté sur le fait qu'ils ont reçu mandat, non seulement d'écouter mais, de s'imprégner de tous les éléments liés aux évènements qui s'étaient produits, de prendre des mesures et faire rapport au gouvernement pour d'autres mesures qui vont encore suivre.

Rappel des faits

Pour rappel, le vendredi 30 août 2023, les forces de sécurité ont tiré pour disperser les adeptes du groupe mystico-religieux dénommé : « La Foi Naturelle Judaïque Messianique vers les Nations (FNJMN)/Agano La Uwezo Wa Neno/Wazalendo».

Les «Wazalendo», (Patriotes en français), se définissent comme un groupe de résistants opposés à l'agresseur rwandais ainsi qu'aux groupes qui lui sont soumis notamment, le M23.

Félix Tshisekedi très consterné

Tout récemment, en guise de réaction, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était déclaré « consterné » et en « colère », après la mort de ces citoyens.

D'où, il avait dépêché au lendemain de ce drame, une délégation conduite par le vice-ministre Peter Kazadi accompagné du Vice -premier ministre en charge des anciens combattants ; du ministre de droits humains ; de la justice.

D'ailleurs, cette délégation interministérielle a été complétée par l'Auditeur Général de forces des armées de la RD. Congo, comme pour renforcer ses capacités opérationnelles.