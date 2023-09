Afrique: Africa Events Awards 2023 - Le journaliste Jonathan Bilari nominé dans la catégorie meilleur MC d'Afrique

Jonathan Bilari est devenu pratiquement une référence et une source de motivation et d'inspiration pour la jeunesse en République Démocratique du Congo. Sa performance et son aura de présentateur dans l'art oratoire a dépassé les frontières nationales.

Ce jeune journaliste présentateur -vedette des divers programmes à la télévision et des événements de grande envergure est sélectionné pour défendre l'Afrique-Francophone lors de la soirée Afrique Évents Awards édition 2023 qui aura lieu au Ghana. Jonathan Bilari est classé parmi les meilleurs Maîtres Cérémonies (MC) d'Afrique par la structure cette structure panafricaine.

« J'ai été surpris de recevoir une lettre de notification des organisateurs d'Afrique Events Awards qui m'ont signifié ma nomination dans la catégorie « Event MC of the year ». Je suis nominé sur la liste des meilleurs MC des événements de l'année dans la catégorie masculine. Je demande à mes frères et soeurs africains de me voter : https ://africaeventsaward.com » , a -t-il confirmé.

Et d'ajouter : « chaque combat est porteur d'idéal. Être MC est pour moi une passion et j'en ai fait ma carrière. Mais j'apprends après chaque scène. Vos remarques me permettent de grandir minute par minute. Vous m'aviez vu dompter mes premières scènes à Kinshasa et vous m'aviez donné de la force. Et maintenant, l'Afrique veut nous voir triompher. Alors triomphons ensemble. To lakisa bango ke tozala ebele. Votez massivement pour Jonathan Bilari, le vôtre !»

Evidemment, le jeune présentateur congolais à fait ses preuves et continue d'imposer ses marques en tant que jeune star et l'excellent MC du moment.

Sa voix imposante, son sens d'humour et de bonne humeur ainsi que sa belle diction font de lui, une pièce rare. Bref, le meilleur MC congolais de sa génération.

Celui qui n'avait pas envie d'embrasser une carrière d'animateur est, aujourd'hui, qualifié des meilleurs MC Congolais de sa génération. L'illustration parfaite demeure aussi, sa capacité à modérer d'autres grands événements tels que : Festival Amani, Festival Congo River, Festival cinéma au féminin, Kinshasa Jazz et tant d'autres.

La dernière prestation magnifique de Jonathan Bilari a été subliminale lors du mariage à Paris de Pascal Lokwa Kanza, légende vivante de la musique africaine.

Bien avant, le jeune présentateur avait assuré la modération lors de deux grands événements majeurs de la visite du pape François à Kinshasa. C'était à l'aérodrome de N'dolo et au stade de Martyrs, où Jonathan Bilari a été à la hauteur de ses tâches et responsabilités devant près d'un million de personnes en seulement.

Pour ce qui concerne Afrique Events Awards, il faut retenir que cette initiative évènementielle a été créée en 2016 par Event Guide Ghana. Auparavant, ce concept était connu sous le nom de Ghana Event Awards (GEA). Elle a déjà organisé quatre éditions dont la dernière avait eu lieu au mois d'octobre 2021 au Movenpipick Ambassador Hôtel, à Accra.

Africa Events Awards vise à reconnaître et à honorer des personnalités et acteurs de l'évènementiel du secteur.

Avec une empreinte africaine, cette organisation exprime une marque de reconnaissance aux artistes exceptionnels et contribue également à la croissance du secteur de l'événementiel.

Grâce aux diverses formes de partenariats stratégiques avec les ambassades des pays, Africa Event Awards veut être un moteur clé du tourisme africain à travers ses différents projets. Jordache Diala