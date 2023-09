Tunisie: Partenariat Tunisie-Pakistan - Deux marchés potentiellement porteurs

Les contacts sont là, il ne reste, désormais, que faire fonctionner la diplomatie économique propre à chaque pays. Et c'est ainsi que les intentions d'investissement pourront prendre forme.

La coopération tuniso-pakistanaise ainsi que les perspectives de son développement ont toujours été à l'ordre du jour. Dès son arrivée, le nouvel ambassadeur du Pakistan à Tunis, Javeed Ahmed Umrani, qui venait de présenter une copie de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, a commencé par passer en revue des questions d'intérêt commun, en vue de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

Une rencontre a eu lieu en présence d'hommes d'affaires, membres exécutifs de l'Utica et de l'Utap et de la Fédération hôtelière tunisienne. Divers opérateurs commerciaux étaient égalent présents. La création d'opportunités et la conclusion de marchés mutuellement porteurs ont été longuement discutées lors d'un déjeuner de travail offert dans les locaux de l'ambassade du Pakistan à Tunis. Y était aussi présent le consul honoraire de Tunisie à Peshawar au Pakistan, M. Ammad Rasheed, en visite à Tunis.

L'Afrique, un marché sous-exploité

C'était un rendez-vous professionnel de taille où l'on a partagé les mêmes points de vue sur les défis de l'exportation. L'objectif est aussi commun : se tourner vers l'Afrique, un marché à fort potentiel économique encore sous-exploité. Au fur et à mesure, les représentants de l'Utica ont exprimé le souhait d'établir des relations avec leurs homologues pakistanais. Le Consul honoraire de Tunisie au Pakistan et son homologue pakistanais en Tunisie devraient s'y atteler, pouvant servir de relais, afin de stimuler les échanges d'investissement. La réunion a permis de discuter des possibilités de réaliser des joint-ventures censées faciliter l'accès des opérateurs pakistanais aux marchés africains, arabes et européens, en tirant profit des conditions préférentielles dont bénéficie la Tunisie.

Dans son discours d'ouverture, S.E Umrani a mis en lumière la politique «Engage Africa» du Pakistan et les opportunités disponibles dans son pays pour les investissements étrangers, dans le cadre de divers projets du Corridor économique Chine-Pakistan (Cpec). Il a donné un bref aperçu des relations commerciales bilatérales Tunisie-Pakistan, de leur volume et des secteurs importants pour les deux pays. Rappelons, ici, que la Tunisie constitue un portail de taille dont le Pakistan pourra tirer profit. Autrement dit, un partenariat bilatéral gagnant-gagnant. De tels contacts d'affaires mutuellement fructueux sont de nature à jeter les bases d'une nouvelle coopération multidimensionnelle.

Bénéfices mutuels

Pour ce faire, a souligné l'ambassadeur, il serait judicieux de se focaliser sur l'échange fréquent de délégations commerciales, l'organisation d'une exposition nationale en Tunisie et la signature d'un accord commercial préférentiel entre les deux pays. Et d'ajouter que la tenue de la prochaine 10e Commission mixte économique entre le Pakistan et la Tunisie garantira la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord avec la tenue de réunions entre les groupes de travail conjoints (GTC), notamment en matière d'agriculture, d'industries, d'énergie et des mines.

La commercialisation des produits tunisiens pourrait, si volonté il y a, fidéliser plus de 240 millions de consommateurs sur le marché pakistanais. Alors que ce dernier, classé 25e mondial avec un taux de croissance de plus de 5% et des indicateurs de développement, est en nette progression. C'est que le Pakistan veut devenir une destination privilégiée. Textile, agriculture, industries automobiles et électriques, produits pharmaceutiques et chirurgicaux ont fait l'objet de discussions. Autrement, les hommes d'affaires sont invités à mieux explorer le marché pakistanais, en particulier dans le secteur textile. «Le Pakistan travaille avec des taux de droits de douane beaucoup plus bas, avec une main-d'oeuvre bon marché et dispose de matières premières et d'unités de transformation que la Tunisie peut importer», fait savoir l'ambassadeur.

Diplomatie économique

Par ailleurs, le Pakistan pourrait bénéficier des accords de libre-échange de la Tunisie avec l'Union européenne et celui ratifié en 2020 par la Tunisie sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Les contacts sont là, il ne reste, désormais, que de faire fonctionner la diplomatie économique propre à chaque pays. Notons, finalement, que les relations d'amitié qui les lient ne datent pas d'hier, elles remontent aux années 60. La Tunisie et le Pakistan partagent ainsi la même vision de la mondialisation dont le sésame ne peut être qu'économique.