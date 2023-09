Tunisie: Expatriés - Le Cercle Bruges de Jaïdi frise la perfection

«Nul n'est prophète en son pays». Cette expression s'applique parfaitement pour coach Radhi Jaïdi, en poste au Cercle Bruges et également ancien taulier de l'EST, Bolton, Birmingham et Southampton.

Ainsi, à 48 ans, l'ex-entraîneur adjoint au Cercle Bruges, revenu il y a peu en Flandre-Occidentale, là ou il avait exercé une première fois en 2021 avant de retrouver ponctuellement le Parc B, ne cesse d'apporter toute sa science, sa connaissance et son expérience au Cercle Bruges KSV, permettant en partie à son club employeur de créer la surprise en Jupiler League, pointant à la seconde place avec 12 unités, à une longueur des deux co-leaders Anderlecht et La Gantoise.

Westerloo, Saint Trond, le Standard de Liège et Charleroi sont ainsi tombés contre le Cercle Bruges de Miron Muslic et de son premier collaborateur Radhi Jaïdi, un technicien qualifié qui a, par le passé proche, oeuvré à Southampton avec les U23 et à Hartford Athletic aux Etats-Unis. Ce faisant, aujourd'hui dans le modèle brugeois, le natif de Gabès occupe une place centrale et son apport a vite fait de porter ses fruits, surtout dans le compartiment défensif d'une équipe qui se montre imperméable, hermétique. Nul doute que la touche de Jaïdi y est pour beaucoup, sachant que le Cercle n'a pris que trois buts depuis les trois coups du championnat.

Ismail Gharbi à la croisée des chemins

Courtisé par la FTF, la FFF et la RFEF espagnole, Ismail Gharbi peut encore trancher et rejoindre l'une des équipes nationales rattachées aux fédérations citées ci-haut. A 19 ans, ce grand espoir du PSG, né d'un père tunisien, d'une mère espagnole et natif de Paris, a jusque-là porté la tunique tricolore U18, porté la casaque de la Roja lors des derniers Jeux méditerranéens, mais pourrait définitivement intégrer l'équipe de Tunisie sur conseil de son paternel, plus de vingt ans après un certain Slim Ben Achour, pépite de l'INF Clairefontaine qui avait lui aussi fait le choix d'intégrer le CDF du Paris Saint-Germain en 1995, à l'âge de 14 ans avant d'être promu en équipe A et de devenir la doublure de Ronaldinho.

%

L'histoire se répétera-t-elle avec Ismail Gharbi ? En attendant une décision définitive du joueur et forcément de son entourage, rappelons que Gharbi a récemment été cédé à titre de prêt sans option d'achat au FC Stade Lausanne Ouchy, histoire de disposer de davantage de temps de jeu, d'emmagasiner de l'expérience et de retrouver à terme le PSG.