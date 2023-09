Tunisie/Botswana: Une seule défaite face aux «Aigles de Carthage» - Le Botswana, un adversaire coriace!

En cinq confrontations face au Botswana, la Tunisie n'a remporté qu'un seul match en septembre 2014. L'heure est sans doute venue de s'imposer une seconde fois.

Après deux revers en 2010 et un nul à l'aller, l'an passé notamment, il est temps pour les «Aigles de Carthage» d'améliorer le bilan des confrontations face aux «zèbres» botswanais.

En effet, la Tunisie est en ballotage défavorable avec deux défaites, deux matches nuls et une victoire. Mais ce ne sont que des statistiques que la vérité du terrain peut démentir sur un seul match, et ce, dès ce soir. La Tunisie se présente dans la peau du favori étant déjà qualifiée et doit confirmer son rang dans le groupe malgré après avoir subi une amère défaite à Malabo.

Équilibrer l'historique

La Tunisie qui a perdu le leadership du groupe J au profit de la Guinée équatoriale a une mince occasion de finir première lors de cette sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Il faut avant tout battre le Botswana déjà éliminé et attendre un bon résultat de la Libye, face au leader équato-guinéen. Mais c'est un match à gagner surtout pour confirmer un nouvel ascendant sur les Botswanais.

Enfin, le bilan des buts est mince avec deux nuls vierges dont deux consécutivement à Gaborone en 2014 et 2022. Le Botswana ayant scoré 3 buts contre 2 pour la Tunisie, oeuvre de Khazri et Yassine Chikhaoui sur penalty. Espérons que le spectacle des buts va se produire ce soir à Radès pour régaler l'assistance et qu'Achouri, Layouni et Rafia fassent parler la poudre.