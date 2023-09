Maroc: Promotion des races équines - Signature à Benslimane d'une convention pour la construction du centre Dar Baroud

Benslimane — Une convention pour la construction d'un centre d'entraînement de Tbourida (Dar Baroud) au niveau de la Commune de Moualine El Oued (province de Benslimane) a été signée, mercredi à Benslimane, avec pour objectif la préservation du patrimoine culturel et la promotion de l'élevage des races de chevaux marocains.

La convention, qui fédère plusieurs secteurs et acteurs nationaux, régionaux et locaux, a été signée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, le président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, le gouverneur de la Préfecture de Benslimane, Samir El Yazidi, le président du Conseil provincial de Benslimane, Abdelfattah Zardi, le président de la la commune de Moualine El Oued, Yassine Oukacha, la présidente de la Chambre d'Artisanat de la région Casablanca-Settat, Jalila Morsli et le directeur général de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), Omar Skalli.

La convention, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie Génération Green de développement agricole et du Programme de Développement Régional (PDR) de la région Casablanca-Settat, vise notamment la préservation du patrimoine culturel, la promotion de l'élevage des chevaux nationaux, en particulier les prestigieux Barbe et arabe barbe, le transfert du patrimoine de Tbourida aux générations montantes, la création d'un parc touristique intégré autour de la culture et du patrimoine marocain et l'établissement d'un espace de formation des jeunes aux métiers liés au cheval et aux sports équestres.

%

Intervenant à cette occasion, M. Sadiki a indiqué que ce projet est un modèle de l'action intégrée et conjointe entre un nombre de secteurs et d'acteurs, notant qu'il s'inscrit dans le cadre de la convergence entre, d'un côté, la mise en oeuvre de la politique sectorielle relative à l'agriculture et au développement rural et, de l'autre, le PDR de la région Casablanca-Settat.

Le ministre a qualifié de "très importante" cette convention qui concerne le développement de la chaîne de l'élevage équin au Maroc, en particulier dans la région de Casablanca-Settat, à travers la création d'un complexe équestre comptant un espace spécifique à la promotion de l'art de Tbourida en tant que composante phare du patrimoine culturel marocain, outre un club équestre, qui oeuvrera à la protection des races de chevaux barbes et arabes-barbes et à la promotion des métiers du cheval.

M. Sadiki fait remarquer que le centre s'inscrit dans le cadre du développement de la filière équine et de la mise en oeuvre de la Stratégie de Génération Green pour le développement du secteur agricole, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2020 qui s'articule autour d'une approche chaîne de valeur, incluant les filières végétales et animales.

De son côté, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat a estimé qu'il s'agit d'un projet pionnier qui illustre la convergence entre un ensemble d'intervenants, et fédère nombre de secteurs, dont notamment des domaines culturel, touristique, socio-économique et de formation.

Le centre, a-t-il ajouté, contribuera à valoriser l'art de la Tabourida dans la région en général, et surtout dans la province de Benslimane, comme il encouragera les jeunes à pratiquer les métiers liés au cheval, tout en contribuant à dynamiser le tourisme et l'activité socio-économique dans la région.

M. Maâzouz a précisé que le centre, qui comprend divers espaces et s'érige sur une superficie de 20 hectares, sera doté d'une enveloppe budgétaire totale de 63 MDH, dont un apport de la région de 30 MDH, soulignant qu'une société de développement local sera créée pour administrer les installations réalisées dans le cadre de ce projet.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Benslimane a mis en avant l'importance de ce projet, l'art de la tbourida étant l'une des activités emblématiques de la région Casablanca-Settat, qui abrite nombre de moussems dans lesquels la tbourida jouit d'une place de choix.

Cette convention, a-t-il poursuivi, vise à consolider les efforts de toutes les parties prenantes afin de préserver cet authentique patrimoine culturel marocain d'une part, et amorcer une dynamique culturelle, touristique et économique dans la province de Benslimane.

Dans une déclaration à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, le président de la commune de Moualine El Oued s'est réjoui du fait que le Centre Dar El Baroud entend faire de la Tabourida et du cheval un véritable levier de développement local, faisant savoir que le centre comprendra un musée des métiers traditionnels et un centre de formation des jeunes aux métiers liés au cheval.