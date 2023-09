Maroc: Marrakech - Ouverture des travaux de la 19è conférence des organismes arabes de protection civile

Marrakech — Les travaux de la 19ème conférence arabe des présidents des organismes de Protection civile ont été ouverts jeudi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau à Marrakech.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement est marqué par la participation des présidents et des représentants des organismes de protection civile dans les pays arabes, la Ligue arabe, l'Université Nayef des sciences de la sécurité et du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'Intérieur.

Les participants à ce conclave débâteront de plusieurs thématiques, entre autres, les moyens de lutter contre les nouveaux dangers de pollution de l'environnement, les nouveautés et les évolutions des missions des organismes arabes de protection civile, la mise en place d'un portail électronique des organismes arabes de protection civile et d'un centre de coordination de la coopération opérationnelle entre les organismes de protection civile dans les pays arabes, dans le cadre de la lutte contre les accidents majeurs et les catastrophes.

La séance d'ouverture de ce conclave a été marquée par des allocutions du Ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit et du Secrétaire Général du Conseil des ministres arabes de l'intérieur, Mohamed Ben Ali Koman à travers lesquelles l'accent a été mis sur l'importance du service de la protection civile dans la lutte contre les catastrophes et la gestion des différentes crises aussi bien sanitaires que sécuritaires, avec un focus sur les moult défis que les organismes de protection civile se doivent de relever, lesquels sont susceptibles de s'amplifier en raison de l'impact des changements climatiques.

Par la même occasion, il a été procédé à l'annonce des résultats du Concours périodique dans les domaines de la conscientisation et de la culture relative à la protection civile et à la lutte contre les catastrophes et les dangers éminents au titre de 2023.

Placé sous le thème « le rôle des organismes de la protection civile dans le traitement des changements climatiques », ce concours a porté sur la réalisation de court-métrages, de posters et de message de sensibilisation.

A noter que les travaux de cette conférence porteront également sur l'examen des résultats de la réunion de la commission tenue mercredi pour étudier l'intégration de la convention arabe de coopération dans les domaines de la recherche et du sauvetage avec le projet de convention de coopération entre les organismes de protection civile arabes.

La Conférence sera aussi l'occasion pour le Secrétariat général de présenter les recommandations de ce conclave à la prochaine réunion du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, "pour prendre les décisions qui s'imposent".