Seychelles: L'aéroport international du pays obtient l'accréditation ACI niveau 1

L'aéroport international des Seychelles a reçu une accréditation de niveau 1 lors du Sommet mondial sur l'expérience client de l'Airport Council International (ACI) qui s'est tenu mercredi en Corée du Sud.

L'ACI a développé l'accréditation pour l'industrie aéronautique afin de fournir un meilleur service à ses aéroports membres et de fournir une vision à 360 degrés de la gestion de l'expérience client des aéroports.

Pour obtenir une accréditation de niveau 1, l'expérience client doit être une priorité pourl'aéroport et ce dernier communiquée en interne et en externe. L'aéroport doit également établir une structure fondamentale en comprenant les attentes, la satisfaction, les commentaires et les plaintes des clients.

Le président des Seychelles, WavelRamkalawan, a envoyé jeudi un message de félicitations à l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA).

"C'est une grande réussite car de nombreux aéroports n'ont pas atteint ce niveau. Le traitement rapide des passagers arrivant via le système électronique des frontières des Seychelles a grandement contribué à ce prix", a déclaré M. Ramkalawan.

Le président a déclaré : « Alors que nous continuons de viser les normes les plus élevées, j'appelle à chacun de faire de son mieux pour offrir aux visiteurs et aux locaux la meilleure expérience dans notre aéroport. Alors que nous planifions notre nouveau terminal, j'espère que nous leur offrirons un niveau de service plus élevé.

La rénovation de l'aéroport international des Seychelles a débuté au mois de juillet.

Le responsable des projets d'infrastructure de la SCAA, Marlon Santache, a déclaré dans une précédente interview que « le travail que nous avons réalisé améliorera l'expérience desvisiteurs. Nous avons pu augmenter l'espace disponible en reconstruisant les kiosques des DMC (sociétés de marketing de destination) et les rendre plus compacts. Nous avons également placé de nouveaux luminaires, plafonds et revêtements de sol.

Le coût total du projet de rénovation est budgétisé à 14,2 millions de SCR (1 million de dollars) et devrait être achevé au mois dedécembre.

De plus, depuis novembre 2022, les Seychelles sont passées à une plateforme numérique où les formulaires d'embarquement et de débarquement sont soumis via le système de frontière électronique des Seychelles.