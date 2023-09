Afrique: Le Président de la Transition échange avec le Président de la République Centrafricaine, en Visite de Travail au Gabon

Libreville, le 06 Septembre 2023-Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Président de la Transition, Chef de l'Etat, a reçu, le mardi 05 septembre 2023, au Palais Rénovation, le Professeur Faustin-Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine, en Visite de Travail au Gabon.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Président Touadera de faire au Général Brice Clotaire Oligui Nguema, la restitution des mesures prises par la 4ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), consacrée à la situation politique et sécuritaire en République Gabonaise, qui s'est tenue le 04 septembre 2023 à Djibloho, en Guinée Equatoriale.

Le Président de la République Centrafricaine a ainsi informé le Président de la Transition, Chef de l'Etat, des décisions prises à l'endroit du Gabon, notamment la délocalisation provisoire du Siège de la Communauté à Malabo, en Guinée Equatoriale, jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel en République Gabonaise.

Pour rappel, le Président de la République Centrafricaine a été designé Facilitateur du processus politique en République Gabonaise, par la 3ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), consacrée à la situation politique et sécuritaire en République Gabonaise, qui s'est tenue le 31 août 2023, par visioconférence.

Le Chef de l'Etat centrafricain a été chargé d'engager des pourpalers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires au développement, dans la perspective d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel.

Dans le cadre de son mandat de Facilitateur, le Président Touadera a mené des consultations avec les leaders religieux, les dirigeants des partis politiques, les acteurs de la société civile et le Corps diplomatique accrédité en République Gabonaise.

Ces différentes rencontres ont permis au Chef de l'Etat centrafricain de recueillir leurs différentes propositions dans le but de mener à bien la transition en République Gabonaise.

Par ailleurs, au cours de son point de presse, le Président de la République Centrafricaine a indiqué qu'il a rencontré l'ancien Président de la République Gabonaise, Monsieur Ali Bongo Ondimba, avec lequel il a pu s'entretenir.

En outre, le Président de la Transition a reçu en audience Monsieur Abdou Abarry, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef du Bureau de l'UNOCA. Cet entretien a essentiellement porté sur les changements intervenus au Gabon.