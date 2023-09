Gabon: Transition - Du timing d'instruction des dossiers et de formulations des doléances

Aujourd'hui, nous sommes à 7 jours du "coup de salut militaire" ayant évité un énième bain de sang. A titre personnel et de par les échanges avec d'autres acteurs, nous recevons des centaines d'appels et sollicitations allant dans le sens d'apporter des réponses à des préoccupations certes légitimes. À titre général, nous observons des milliers d'appels au Président de la Transition.

Par ce post, je tiens à faire oeuvre pédagogique afin de contribuer à développer les bons réflexes, rompre avec les anciennes pratiques issues des 56 ans de règne sans partage du système BONGO-PDG.

Pour cerner mes propos, il faut qu'on s'approprie le schéma logique susceptible de trouver solution à nos préoccupations légitimes :

1. Un Président de Transition ou de la République est un Maître d'orchestre qui fonde son efficacité sur la qualité du management de ses organes (Gouvernement, Parlement, etc...) ;

2. Les préoccupations des populations ne peuvent directement être résolues par un Président de la Transition ou Président de la République, mais par les différents responsables des portefeuilles ministériels,etc...

3. Si on a compris le point 1 et 2, c'est qu'on a compris qu'il faut attendre la nomination d'un Gouvernement de Transition et dans une moindre mesure d'un "Parlement de Transition" après la nomination hier d'une Cour Constitutionnelle de Transition. Car toutes ces préoccupations relèvent du domaine de la loi en majorité ;

%

4. L'idéal serait pour plus d'efficacité d'attendre la mise en oeuvre des organes de la Transition afin que nos plaidoyers soient plus productifs ;

5. Les principaux interlocuteurs des populations sont les administrations (partant des directions au Ministres), le Président de la République ou Président de la Transition interpelé en dernier ressort en cas de démarches infructueuses. C'est cette démarche que j'ai toujours appliqué dans tous mes combats à travers mes courriers au point où vous me qualifiez même de "Monsieur courriers" ;

6. Si on l'a compris, on vient ainsi de comprendre que les doléances et sollicitations doivent être formulées après la mise en place de ces organes. C'est aussi l'occasion de formuler mais et surtout de structurer les plaidoyers en venant avec des propositions concrètes pour aider à la décision ;

7. Pour ma part, je poursuivrais le travail d'éveil de conscience, mon présent post d'inscrivant dans cette approche.

Le succès de cette Transition dépendra surtout de la Transition de nos mentalités.

Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO