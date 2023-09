Gabon: Plateforme Alternance 2023 en eau trouble ?

Le vent violent ne souffle pas seulement du coté de ceux qui ont été renversés par les militaires pour mettre fin au pouvoir Bongo. La tempête menace certains de l'opposition qui s'est battue pour l'alternance. Il s'agit de Mike Jocktane, membre influent de la Plateforme Alternance 2023 qui serait dans les mailles du filets du coté du septentrion.

Certains membres de la Plateforme Alternance 2023 seraient-ils dans le viseur du pouvoir de la transition. La Plateforme 2023 sera-elle en pleine explosion ? C'est du moins des questions que se posent les Gabonais qui ne sont pas encore sortis de cette euphorie de la libération du Gabon.

Les Gabonais ont appris l'arrestation de deux lieutenants et directeur de campagne d'Albert Ondo Ossa. Il s'agit de Mike Jocktane et Thérence Niembou Moutsona). Ces derniers ont été arrêtés mardi 5 septembre à la frontière Gabon - Guinée équatoriale. En leur possession, une correspondance qui serait destinée au chef de l'Etat Equatoriale-guinéen.

Dans ladite correspondance, le Pr Albert Ondo Ossa, candidat à la présidentielle au Gabon aurait demandé à Téodorin Obiang Nguema Mangue, de l'aider. L'aide qui s'inscrirait dans l'optique du rétablissement de « l'ordre constitutionnel au Gabon ».

A la suite de ce qui pour beaucoup est un coup de tonnerre, certains membres de la Plateforme Alternance 2023 quittent le bateau et se désengagent de l'acte attribué à Albert Ondo Ossa. C'est le cas de Raymond Ndong Sima qui affirme que la situation au sein de la plateforme A23 est confuse depuis plusieurs jours.

Aussi, estime t-il que le contexte de l'évolution du pays avec l'intervention des Forces de Défense et de Sécurité et la mise en place du CTRI est relativement délicate et n'a pas besoin d'initiatives susceptibles de conduire à une situation imprévisible. C'est pourquoi, afin de prévenir toute confusion ultérieure et par souci de clarté, il a décidé de mettre un terme à sa présence au sein de cette plateforme.

"Je reste disponible pour toute initiative, toute concertation susceptible de contribuer à une restauration inclusive des institutions et à la relance de notre économie. Pour le reste, je ne parle plus au nom de la plateforme A23 et nul n'est plus autorisé à parler en mon nom" fait savoir l'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima.

Dans un post sur sa page facebook, Alexandre Barro Chambrier dit ne pas être concerné ni de près ni de loin par cette initiative. "En toute circonstance, j'ai toujours placé l'intérêt du pays au dessus des intérêts particuliers et je demeure dans cette logique qui est pour moi une règle cardinale" fait-il savoir.

C'est le cas de Paulette Missambo, qui elle aussi, se désolidarise de ces personnes cités dans cette affaire qui défraie la chronique.

Les questions se posent et restent sans réponses. Est-ce véritablement le Pr Albert Ondo Ossa qui serait l'auteur de cette correspondance ?

Les trois mandataires ont-ils été vraiment envoyés par l'ancien challenger d'Ali Bongo déchu ? Autant de questions...et le scepticisme s'invite aussi.