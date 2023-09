Congo-Kinshasa: Justice - Trois numéros pour dénoncer des magistrats véreux

Les trois numéros sont mis à la disposition du commun des mortels pour pouvoir atteindre en temps réel le procureur général près la Cour de cassation et lui permettre de réagir contre certaines mésaventures ou cas de hors-la-loi qui viendraient à survenir dans l'administration de la justice.

Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu, a procédé, le 5 août, au lancement de trois numéros de téléphone permettant de saisir directement son office pour dénoncer les comportements des magistrats véreux et les faits infractionnels graves. La coordination chargée de la jeunesse, lutte contre les violences faites a la femme et traite des personnes a, en effet, organisé une rencontre à Kinshasa à l'intention des magistrats du ministère public. C'était dans le cadre de la vulgarisation la loi numéro 22/067 du 22 décembre 2022, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1949 portant Code pénal congolais, en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes.

Au cours de cette rencontre, le procureur général près la Cour de cassation a publié les trois numéros de téléphone pouvant permettre à la population de dénoncer les magistrats véreux et autres abus commis par les agents et cadres de la justice congolaise. Ces numéros sont les 0891081881, 0999554101 et 0835339833. Ces numéros, a fait savoir le procureur général près la Cour de cassation, seront opérationnels 24h sur 24 et permettront de porter les faits à la connaissance de son office à moindre coût. « Il y a quelques jours, j'annonçais la mise à la disposition du public des numéros verts qui devraient permettre à tout citoyen de pouvoir atteindre le Parquet général près la Cour de cassation au cas où il constatait un fait véreux, un comportement véreux de la part des magistrats.

Ces trois numéros sont mis à la disposition du commun des mortels pour pouvoir atteindre en temps réel le procureur général près la Cour de cassation et lui permettre de réagir en temps réel contre certaines mésaventures ou cas de hors-la-loi qui viendraient à survenir dans votre entourage", a-t-il dit. Et de poursuivre: "Vous allez joindre le procureur général pour tous les cas que vous estimez urgents et réels qui vont à l'encontre de la loi".