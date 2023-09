Afrique: Village international de la gastronomie - L'édition 2023 lancée ce 7 septembre à Paris

Du 7 au 10 septembre, la Direction des Jardins du Trocadéro organise une nouvelle édition du Village international de la gastronomie à Paris.

L'un des plus grands évènements gastronomiques de Paris, le Village international de la gastronomie, convie le public à venir vivre une expérience gastronomique et culturelle durant quatre jours de convivialité autour des cuisines populaires et des cultures de plus de 50 pays et régions françaises. L'Afrique subsaharienne sera présente avec des pays tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Congo.

Rendez-vous est donné dans les Jardins du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. En toute déambulation, le public pourra déguster, se restaurer, acheter, découvrir de produits de producteurs et artisans, assister aux concerts, spectacles et autres attractions.

Ce Village international de la gastronomie est l'occasion pour les Parisiens, les touristes de passage, mais aussi les résidents de nombreux pays représentés, de découvrir, sous les différentes tentes qui représentent chaque pays, des cuisines populaires et authentiques, avec une ouverture sur la culture artisanale mais aussi musicale. En effet, la grande scène du Village accueille, tout au long de l'évènement, des concerts, des spectacles de danse, des parades et des défilés de costumes, pour faire partager aux visiteurs les richesses de l'héritage culturel de chaque pays.

Un véritable tour du monde des papilles sans même quitter Paris !

Cette nouvelle édition du Village international de la gastronomie, tour du monde gastronomique en plein cœur de Paris, sera aussi l'occasion d'assister à de nombreuses démonstrations, avec des invités d'exception annoncés. Par exemple, Viviane Kouame, maître chocolatier de Chocovi et la délégation ivoirienne participeront pour valoriser la fève de cacao d'excellence au chocolat d'exception pour un cacao durable et le chocolat made in Côte d'ivoire.