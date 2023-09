Algérie: Alphabétisation - L'ONAEA procède à la numérisation des contenus pédagogiques

ALGER — L'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA) a procédé à la numérisation des contenus pédagogiques d'alphabétisation dans le cadre de l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le processus d'enseignement.

Dans une déclaration à l'APS, à la veille de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation (8 septembre), le directeur de l'ONAEA, Kamel Kherbouche, a indiqué que l'office avait procédé à la numérisation de tous les manuels d'alphabétisation sous forme d'applications via son site web, et ce, dans le cadre de l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les processus d'enseignement et d'apprentissage.

Le même responsable a révélé que l'office envisageait de lancer une plateforme numérique comportant des données sur les modalités d'accès aux classes d'alphabétisation, les inscriptions et les résultats trimestriels.

Evoquant la stratégie nationale d'alphabétisation, M. Kherbouche a indiqué que "grâce aux efforts conjugués des départements ministériels, secteurs et associations concernés, le taux d'analphabétisme a reculé considérablement", précisant qu'il était de "7,40% en 2022".

Depuis le lancement de cette stratégie nationale en 2008, les classes d'alphabétisation ont enregistré plus de 5 millions d'apprenants, dont 3,6 millions ont obtenu un diplôme d'alphabétisation, soit 70,68% du nombre total des inscrits à l'échelle nationale, a-t-il rappelé.

Pour l'année scolaire 2022-2023, le nombre d'inscrits en classes d'alphabétisation était de 300.969 apprenants, avec une majorité de femmes (91,42%), encadrés par 12.585 enseignants.

Depuis le début de l'année en cours, 748 apprenants diplômés des classes d'alphabétisation ont été intégrés dans l'enseignement à distance et 218 autres dans la formation professionnelle, a indiqué le responsable, faisant état de 511 non-voyants inscrits en classes d'alphabétisation en braille.

Parallèlement, l'ONAEA organise des campagnes de sensibilisation, des expositions et des portes ouvertes pour faire connaître les programmes et mécanismes en place en matière d'alphabétisation.

L'office s'emploie également à concrétiser les objectifs nationaux tracés, les recommandations de la décennie arabe de l'alphabétisation et les objectifs de développement durable et à activer des méthodes alternatives en matière d'alphabétisation, à la lumière des moyens matériels et humains assurés par l'Etat dans ce domaine.