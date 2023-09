Algérie: Rentrée scolaire - Un plan spécial pour l'alimentation des écoles, universités et centres de formation en gaz et électricité

ALGER — Le groupe Sonelgaz a mis en place un plan spécial pour assurer l'alimentation des établissements scolaires, universités et centres de formation professionnelle, notamment les nouvelles structures, en gaz et électricité en vue de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

A cet effet et "en application des orientations des hautes autorités de l'Etat, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer l'alimentation de tous les établissements en électricité et en gaz, notamment les nouvelles structures réceptionnées pour cette rentrée scolaire (2023-2024), prévue le 19 septembre".

Les "facilitations accordées" ont permis de raccorder 1.397 établissements scolaires au réseau d'électricité et 1.541 au gaz, 67 établissements universitaires à l'électricité et 64 au gaz, 54 établissements de formation professionnelle à l'électricité et 60 au gaz, a précisé le Groupe.