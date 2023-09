Cameroun: Médias - Info TV la télévision qui monte en puissance

La libéralisation du paysage audiovisuel au Cameroun a vu naître beaucoup de promoteurs de chaînes de télévision et de radios. La trop immense majorité de ces derniers, a disparu aussi soudainement qu'elle a vu le jour. La durée de vie d'une rose.

Mais en 2018, au premier trimestre de l'année, une nouvelle télévision est sortie de terre, au quartier Efoulan ( entre les deux gendarmeries) , dans le 3 ème Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Cette télévision s'appelle INFO TV. Elle a pour promoteur Dieudonné MVENG , propriétaire du légendaire et mythique groupe de presse LA MÉTÉO, éditeur du bihebdomadaire éponyme, du quotidien INFO MATIN , et d'une radio qui dans un avenir plus ou moins lointain, inondera les ondes de capitale.

INFO TV ou la marche inexorable d'une télévision en puissance

À sa naissance, eu égard au tempérament humble et modeste de Dieudonné MVENG son promoteur, trop peu de parieurs donnaient deux ans à INFO TV . Mais aujourd'hui "la télévision du vivre-ensemble" a cinq ans ! Loin de dire que la marche été comme sur du velours, il faut tout de même noter que la télévision dont les spécialistes disent avoir le studio le plus glamour et la meilleure image de la place Cameroun, a tenu bon, malgré vents et marées. Et aujourd'hui, INFO TV compte parmi les cinq chaînes de télévision les plus en vue au Cameroun. Sa visibilité, fulgurante pour certains, vertigineuse pour d'autres, a très vite gagné les ménages camerounais, pour une expansion internationale assez remarquée et remarquable. La qualité.

%

Des émissions et des invités, parmi la fine crème

Morceaux choisis

Décollage , au réveil matinal

Espacé Miné, 10 H - 12H, avec l'inoxydable Parfait AYISSI qu'entoure le très iconoclaste consultant Blériot NYEMECK. Il se dit de lui qu'il est le meilleur consultant télé au Cameroun, avec Dieudonné ESSOMBA ;

12 H: Le JT;

LES AMAZONES 12H 30 - 14 H, avec les plus belles femmes de la Terre ;

LE GRAND SOIR , 17H - 19 H, avec la belle GUISSELÉ, la femme la plus irrésistible de la Terre ;

Et que dire de

LIBRE EXPRESSION du dimanche, avec le légendaire Parfait AYISSI dit PERFECTO ? C'est le pic de l'audience audiovisuelle au Cameroun.

Donnée comme une télévision qui devait être une sorte de tam-tam bis du parti au pouvoir, le RDPC, INFO TV a pourtant su déjouer ces pronostics. La télévision de Dieudonné MVENG matérialise son credo de " télévision du vivre-ensemble", en donnant la parole à toutes les sensibilités politiques du pays, y compris aux plus extrémistes comme le MRC de Maurice KAMTO, ou encore le SDF du regretté John FRU NDI, sans oublier le PCRN de Cabral Libii, pour ne citer que ceux-là.

Les téléspectateurs prédisent un avenir encore plus radieux à INFO TV , la télévision qui monte, monte, monte encore, et toujours.