Afrique: Le Chef de l'État appelle au bon sens et au maintien du football national

Malanje — Le Président de la République, João Lourenço, a fait appel jeudi, à Malanje, au bon sens face à la situation actuelle du football angolais.

En visite de travail dans la province de Malanje, l'homme d'État angolais s'adressait à la presse, a fait cette déclaration en répondant à une question sur les sanctions appliquées par les Fédération angolaise de football (FAF) aux clubs Petro de Luanda, Académica do Lobito, Kabuscorp do Palanca et Primeiro de Agosto.

Selon João Lourenço, il faut faire preuve de bon sens, mais s'il est effectivement nécessaire de punir les contrevenants, cela doit se faire sans jamais mettre en péril la continuité du championnat et sans tuer le football angolais.

Il a considéré la situation comme très grave, compte tenu du fait que le football dans le monde entier est un "sport de foule", ce qui n'est pas différent en Angola, où il est un sport national.

Le Chef de l'Etat a déclaré que la situation créée menaçait non seulement le championnat national, mais aussi le football angolais lui-même.

"Je ne peux pas entrer dans les détails, car je crois que la Fédération angolaise de football et les associations provinciales m'écoutent et sauront comment procéder, pour sauvegarder seulement deux points: ne pas compromettre le championnat et ne pas tuer le football angolais", a-t-il souligné.

L'affaire a commencé en juin dernier, lorsqu'un audio a été divulgué sur les réseaux sociaux dans lequel l'entraîneur Agostinho Tramagal révèle les détails de la victoire 1-0 de l'Académica do Lobito contre le Primeiro de Agosto.

Dans l'audio, on entend l'entraîneur dire qu'il a reçu trois millions de kwanzas de Petro de Luanda pour gagner le match contre D'Agosto, ce qui placerait les "tricolores" à la première place du Girabola 2022-23.

Agostinho Tramagal rapporte qu'il a gardé un million de kwanzas pour lui et en a réparti deux millions entre les joueurs.

Il affirme avoir refusé une offre de Primeiro de Agosto d'une valeur de sept millions de kwanzas pour se laisser battre et qu'il avait tout fait pour permettre à Kabuscorp do Palanca de remporter la demi-finale de la Coupe d'Angola, mais cela ne s'est pas produit.

Vendredi dernier, le Conseil de Discipline de la FAF a annoncé la sanction du club Petro de Luanda, le plus titré du Championnat National de Football « Girabola », avec 17 trophées.

Dans une affaire de corruption, dans laquelle Kabuscorp do Palanca et Académica do Lobito (également sanctionnés) sont également impliqués, Petro aurait négocié avec l'entraîneur Agostinho Tramagal une somme d'argent pour battre Primeiro de Agosto lors du match final de Girabola 2022- 23.