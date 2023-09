Afrique: Assemblées annuelles BM/FMI - le choix du Maroc reflète l'intérêt qu'accordent les institutions financières au Royaume (M.Akhannouch)

Rabat — Le choix du Maroc pour accueillir une rencontre mondiale du niveau des assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), lesquelles se tiennent toutes les trois années dans un continent différent, reflète l'intérêt particulier que les institutions financières internationales accordent au Royaume, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

"Le Maroc a su s'imposer en tant que destination privilégiée pour abriter des manifestations mondiales requérant une grande qualité d'organisation, et ce grâce au processus de développement exceptionnel que notre pays a connu au cours des deux dernières décennies sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI", a souligné M. Akhannouch qui présidait la 4ème réunion du Comité national de pilotage pour l'organisation des assemblées générales annuelles de la BM et du FMI, prévues à Marrakech en octobre prochain.

Cette réunion a été consacrée à l'examen des dernières dispositions devant finaliser les préparatifs du Maroc à tous les niveaux pour accueillir cet événement d'envergure internationale, lequel offre l'opportunité pour le Royaume d'exposer sa vision au sujet de nombreuses questions en relation avec les défis actuels et futurs et de se faire l'écho auprès de la communauté internationale de la voix du continent africain et de ses préoccupations, fait savoir un communiqué du Département du chef du gouvernement.

%

Lors de la réunion, des exposés ont été présentés aux membres du Comité au sujet des dispositions prises sur les plans organisationnel et logistique garantissant l'accueil des participants dans les conditions optimales, ainsi que la participation du Maroc au programme scientifique de cette manifestation.

Cette réunion intervient deux mois après la visite effectuée par le Chef du gouvernement, accompagné des membres du comité, à Marrakech, au cours de laquelle il avait appelé les différentes parties à accélérer la cadence des préparatifs en vue d'assurer le succès de cet événement important

Ces assemblées devraient accueillir 14.000 participants de haut niveau, dont des ministres de l'Économie et des Finances et des gouverneurs de Banques centrales des 189 pays membres.

La 4ème réunion du Comité national de pilotage pour l'organisation des assemblées générales annuelles de la BM et du FMI, s'est déroulée en présence de Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des Finances, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique et Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme Administrative.

Ont également pris part à cette rencontre, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al Maghrib, Abdelhamid Addou, PDG de la Royal Air Maroc, Adil El Fakir, directeur de l'Office National Marocain du Tourisme, Azelarab Hassibi, directeur général de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et Mohamed Kharmoudi, directeur des Affaires Administratives et Générales au ministère de l'Économie et des Finances.