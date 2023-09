Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 Septembre 2023

Gabon : Gouvernement- Raymond Ndong Sima nommé Premier ministre de la transition

Après l’annonce de la composition de la nouvelle Cour constitutionnelle, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) a annoncé, le jeudi 07 septembre 2023, la nomination de Raymond Ndong Sima au poste de Premier ministre de la Transition. Economiste de formation et technocrate avéré, l’ancien candidat Indépendant Raymond Ndong Sima, à l’élection présidentielle d’août dernier, retrouve un poste qu’il avait déjà occupé entre février 2012 et janvier 2014, sous le régime d’Ali Bongo Ondimba. (Source : Apg)

Burkina Faso : Industrie extractive- Ouagadougou veut rassurer les investisseurs miniers

Plus de 2000 chercheurs et professionnels miniers sont attendus à la 5ème édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (Samao) prévue du 28 au 30 septembre 2023, à Ouagadougou, après quatre ans de suspension, a annoncé le ministère en charge des Mines, mardi, à Apa. Confronté à une crise sécuritaire liée au terrorisme et à une instabilité politique marquée[L1] par deux coups d’Etat en une année, quatre des treize mines industrielles ont fermé leurs portes. Le pays veut donc, améliorer la visibilité du secteur minier local afin d’attirer de nouveaux investisseurs, dans un contexte de baisse de la production d’or. Le secteur minier a représenté 16 % du Pib du Burkina Faso en 2020. En 2022, le Burkina Faso est arrivé 3ème au classement des producteurs ouest-africains d’or, avec 57,76 tonnes livrées par ses mines.

Niger : Sortie de crise- L’optimisme du Premier ministre nigérien étonne à la Cédéao

Au sein de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), l’optimisme affiché par Ali Mahaman Lamine Zeine, le Premier ministre nigérien désigné par la junte quant à une issue négociée entre les putschistes nigériens et la Cédéao, à la suite du coup d’État du 26 juillet, ne semble pas partagé. À la présidence de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), on ne partage pas, pour le moment, le même enthousiasme affiché par le Premier ministre du Niger nommé par la junte sur le fait de trouver rapidement une issue négociée à la crise. (Source : Rfi)

Nigeria : Justice- Un journaliste nigérian arrêté pour djihadisme

Damilola Ayeni, journaliste de la Fondation pour le journalisme d’investigation (Fij), est arrêté au Bénin depuis le 31 août 2023. Selon les informations de BENIN WEB TV, le journaliste a été arrêté alors qu’il s’était rendu dans la zone du parc de la Pendjari pour collecter des informations sur une thématique liée à l’environnement. Accusé de djihadisme, Damilola Ayeni est entre les mains de la police béninoise et risque de 10 à 20 ans de prison ferme. Arrêté depuis le 31 août dernier et détenu par les agents de police en service à Parakou, le journaliste nigérian a été transféré à Cotonou ce mardi 05 septembre 2023. Selon les confrères de FIJ, ces informations ont été confirmées par un policier. Damilola Ayeni sera écouté par la brigade criminelle avant sa présentation à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), une cour spéciale en charge des dossiers de djihadisme et de terrorisme. Avant Damilola, plusieurs autres journalistes ont été arrêtés et écoutés à la Criet pour djihadisme ou encore espionnage. (Source : acotonou.com)

Sénégal : immigration clandestine- 118 migrants irréguliers interceptés par la marine nationale

L’interception par la marine nationale de pirogues transportant des migrants irréguliers au large des côtes sénégalaises se poursuit. Le dernier arraisonnement a eu lieu le mercredi 6 septembre 2023, au large des côtes saint-louisiennes. Le patrouilleur de haute mer Walo a intercepté une pirogue avec à son bord 118 candidats à l’immigration clandestine. Parmi les personnes secourues par les éléments de la marine nationale, figurent trois femmes. Selon le décompte de la marine nationale, en l’espace de deux semaines, quelque 1015 personnes ont été secourues. Après leur prise en charge, les candidats à l’émigration clandestine ont été mises à la disposition des services compétents de l’État. ( Source : adakar.com)

Benin : Ouvrages urbains- Interdiction formelle de tous travaux urbains d’embellissement

Dans un communiqué dont aCotonou.com a eu copie, le président de la République Patrice Talon a formellement interdit toutes entreprises d’embellissement dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête nationale et des fêtes de fin d'année. Il interdit principalement d'entreprendre des travaux de peinture sur les bordures des trottoirs et terre-pleins centraux, ainsi que sur les troncs d'arbres d'alignements urbains. A cet effet, les préfets de département ont été expressément chargés de veiller à l'application rigoureuse de ces instructions. (Source : acotonou.com)

Togo : Assemblée nationale- Début de la session budgétaire

Après deux mois de pause, la Représentation nationale a entamé mardi 05 septembre, la deuxième session ordinaire de l’année. Ceci, à la faveur d’une cérémonie d’ouverture solennelle organisée à l’hémicycle, en présence d’un parterre d’invités de premier plan : membres du gouvernement, anciens officiels, corps diplomatique, invités de marque, entre autres. C’est le point de départ de quatre mois d’intenses travaux, au cours desquels la Loi de finances, gestion 2024, sera examinée et adoptée par les députés. De nouvelles élections législatives sont prévues dans les prochains mois afin de renouveler le parlement. (Source : alome.com)

Rca : Fonction publique- Plus de 3 milliards pour renforcer les capacités des agents

En guise d’appui au la mise en œuvre du Projet d’appui à la mobilisation des ressources et à la transparence des politiques de développement, le Fonds africain de développement accorde un don de 5,3 millions de dollars à la Rca. Plus de 3 milliards de Fcfa offerts à la République centrafricaine pour renforcer les capacités des agents publics et améliorer la gestion des finances publiques. Dans le fonds, don du Fonds africain de développement a été approuvé le 06 septembre 2023 vise à renforcer les capacités de mobilisation et de gestion des ressources internes et à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques de développement plus efficaces et transparentes. Le projet aidera aussi à renforcer les capacités d’analyse de la société civile et du parlement, afin de minimiser les risques de suspension des appuis budgétaires. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Municipales à Cocody- Le Pdci-Rda félicite la Cei

Le porte-parole du Pdci-Rda, le député Bredoumy Soumaila s’est félicité de ce que la Commission électorale indépendante (Cei) ait donnée avec promptitude les résultats de Cocody en respectant la voix des électeurs. Dans une déclaration dont fratmat.info a reçu copie, le 7 septembre 2023, le Pdci-Rda appelle tous « ses militants, ses sympathisants et tous les Ivoiriens attachés à la démocratie à rester mobilisés et vigilants, et leur demande d’être attentifs au mot d’ordre du parti ». « Les élections municipales se sont tenues sur l’ensemble du territoire national, le 02 septembre 2023. À Cocody, ces élections se sont déroulées sans incident majeur, dans le calme et la discipline qui caractérisent les habitants de cette cité. Au terme du scrutin, les résultats de la circonscription électorale de Cocody ont été proclamés le dimanche 03 septembre par la Cei sur les antennes de la Rti. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Rapprochement politique - Dadis et Toumba se sont-ils « réconciliés » ?

Le capitaine Moussa Dadis Camara et son ex- aide de camp, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba sont sous le feu des projecteurs depuis le 05 septembre. Ces deux illustres détenus que tout oppose dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009, ont fait une apparition peu ordinaire, à la maison centrale à l’occasion de la finale d’un tournoi de prisonniers. Cerise sur le gâteau, le capitaine Marcel Guilavogui était aussi de la partie Souriants, les deux anciens complices devenus adversaires sont apparus décontractés aux côtés du garde des sceaux, sur des images devenues virales. Ces clichés ont suscité l’indignation chez des citoyens. (Source : africaguinee.com)

Rwanda : Crimes- Un tueur en série présumé enterrait ses victimes dans sa cuisine

Un tueur en série présumé a été arrêté après la découverte de plus de 10 cadavres dans une fosse creusée dans la cuisine de son domicile de Kigali, ont rapporté mercredi la police et des médias rwandais. La police a indiqué que le suspect, âgé de 34 ans, rencontrait ses victimes - des hommes et des femmes - dans des bars et les attiraient dans son logement de location situé en périphérie de la capitale rwandaise.« Il opérait en attirant ses victimes, la plupart des prostitués, à son domicile, où il leur volait leurs téléphones et autres effets personnels avant de les étrangler et de les enterrer dans une fosse creusée dans sa cuisine », a déclaré le porte-parole du Bureau d'enquête rwandais (Rib), Thierry Murangira, cité par des médias locaux. Les médias rwandais ont affirmé que plus de 10 corps avaient été trouvés et une source au sein du RIB a indiqué à l'Afp, sous couvert de l'anonymat, que 14 victimes avaient été recensées jusqu'à présent. Le porte-parole du Rib, sollicité par l'Afp, n'a pas souhaité confirmer ce chiffre, indiquant à l'Afp que « le nombre final de victimes sera déterminé par les investigations médico-légales ». (Source : africanews)

