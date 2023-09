Algérie: La diffusion directe par vidéo bientôt généralisée aux radios régionales

MEDEA — Le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a annoncé, jeudi à Médéa, la généralisation "prochaine" de la diffusion directe par vidéo (Live Stream Video) aux radios régionales, dans le cadre du développement de l'information numérique.

"Les stations régionales de la Radio Algérienne auront la possibilité, dans un proche avenir, de recourir au live stream video pour diffuser leurs journaux d'information et émissions, via les différents réseaux sociaux et gagner, ainsi, en audience et en présence dans la sphère numérique", a déclaré M. Baghali en marge du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur les accidents de la route.

Il a fait part, en outre, de la création, début septembre courant, d'une direction de l'information numérique qui a pour mission de développer la production numérique et multimédia et veiller à la sécurité de l'information diffusée à travers les différentes chaînes et stations de radio, face à d'éventuels risques cybercriminels.

M. Baghali a expliqué que "tous ces efforts permettront à la Radio Algérienne d'être en adéquation avec les avancées technologiques et de faire face aux défis imposés par l'usage effréné des réseaux sociaux".

"La Radio Algérienne dispose des capacités et des compétences nécessaires pour relever le défi et s'acquitter pleinement de sa mission", a-t-il conclu.