Afrique: Stratégie de la France au Sahel - «Elle a cruellement manqué de redevabilité démocratique»

Le président français Emmanuel Macron s'est engagé le 7 septembre 2023 à ce que le Parlement puisse débattre dès cet automne de la stratégie de la France en Afrique et au Sahel, où sa présence militaire est contestée dans plusieurs pays, le plus récemment au Niger. Pour Robin Guittard, porte-parole de l'ONG CCFD-Terres solidaires, il est « primordial que ce débat soit aussi inclusif [...] pour refonder en profondeur la stratégie française avec le continent africain ».

Emmanuel Macron promet un débat parlementaire sur le Sahel « à l'automne ». Le président de la République française s'y est engagé dans une lettre qu'il a adressé aux dirigeants des partis politiques français qu'il a rencontrés le 30 août, lettre dont Mediapart et l'AFP ont obtenu copie.

Un tel débat sur la stratégie du pays au Sahel, notamment sur le plan militaire, était réclamé de longue date par de nombreux acteurs de la société civile française, parmi lesquels l'association CCFD-Terres solidaires, qui plaide pour une refondation de la politique nationale au Sahel.

« Refonder en profondeur la stratégie française avec le continent africain »

Pour Robin Guittard, porte-parole du CCFD-Terres solidaires, joint par David Baché, ce débat à venir est plus que nécessaire : « Enfin, enfin ! Parce que, effectivement, ça fait 10 ans que la stratégie française au Sahel a cruellement manqué de redevabilité démocratique. Barkhane [Opération militaire menée au Sahel et au Sahara notamment par l'Armée française, entre 2014 et 2022, NDLR] n'a jamais été soumise au vote du Parlement français. »

Il poursuit : « Vue la situation aujourd'hui, il nous semble primordial que ce débat soit aussi inclusif et qu'il intègre la société civile, que ce soient les chercheurs, que ce soient les diasporas, que ce soient les ONG qui sont également actives dans la coopération entre la France et l'Afrique, pour aussi, du coup, ne pas se limiter à un débat, mais pour refonder en profondeur la stratégie française avec le continent africain. »

Sur le plan militaire, dans un contexte où la présence de l'armée française en Afrique est de plus contestée, Robin Guittard insiste : « Encore une fois, il faut soulever le manque de contrôle exercé par le Parlement pendant 10 ans autour de l'opération Barkhane. Aussi sur : "Qu'est-ce que ça veut dire le redéploiement militaire français en Afrique ?" La question des bases qui ont été annoncées par le président en début d'année, ce sont des décisions qui ont été principalement prises à l'Élysée depuis 10 ans, sans réelle consultation du Parlement. »

Le 27 février 2023, l'Élysée avait présenté les orientations de sa politique africaine pour les années à venir, avant une tournée en Afrique centrale. Emmanuel Macron avait annoncé que la France n'aurait plus, à l'avenir, que des bases militaires cogérées avec les pays concernés sur le continent et que cela passerait par une « diminution visible » des effectifs français déployés, mais un « effort accru » en matière de formation et d'équipements. Le président français avait parlé d'un « nouveau modèle de partenariat » impliquant une « montée en puissance » des Africains.

Après le Mali et le Burkina Faso, la France se trouve dans une situation très délicate au Niger. Les militaires auteurs d'un coup d'État le 26 juillet ont dénoncé les accords de la défense les liant à Paris et sommé la France de retirer les quelque centaines de soldats qui y sont basés et sont engagés dans la lutte anti-jihadiste.