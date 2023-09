Ethiopie: Le pays jouera un rôle actif lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies et du sommet du G-77+ Chine, déclare le porte-parole des affaires étrangères.

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie est prête à jouer un rôle actif lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies et du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G-77+ Chine, a déclaré le porte-parole des affaires étrangères, Meles Alem.

Lors d'un briefing avec les médias aujourd'hui, il a déclaré que des préparations ont été faites pour les sessions de l'Assemblée générale, qui seront représentées par des fonctionnaires de haut niveau.

Selon lui, les positions de l'Éthiopie seront exprimées dans 55 des 174 points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies.

Une série de points de l'ordre du jour, y compris les Objectifs de développement durable 2030, seront discutés lors des sessions qui auront lieu entre le 18 et le 24 septembre 2023, a-t-on appris.

Notant que les forums multilatéraux ont une signification cruciale pour l'Éthiopie, Meles a déclaré que l'Éthiopie travaillera efficacement pour utiliser ces opportunités.

Les dirigeants mondiaux se réuniront à New York pour l'assemblée sous le thème "Rétablir la confiance et rallumer la solidarité mondiale : Accélérer l'action sur l'Agenda 2030 et ses Objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous."

L'Éthiopie participera également au sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe 77 et de la Chine qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2023 à La Havane, à Cuba.

Le sommet aura pour thème "Les défis actuels du développement : Rôle de la science, de la technologie et de l'innovation".