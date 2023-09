Algérie: Algérie/Turquie - Signature prochaine d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a fait état, jeudi à Ankara (Turquie), de la préparation d'une série d'accords entre l'Algérie et la Turquie dans plusieurs domaines, qui seront signés à l'occasion de la visite prévue prochainement en Algérie du président turc Recep Tayyip Erdogan, à l'invitation de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une conférence de presse conjointe animée avec son homologue turc Hakan Fidan à l'occasion de la tenue des travaux de la deuxième session de la Commission mixte algéro-turque de la planification, M. Attaf a déclaré que ces accords concernent "plusieurs domaines pour ne citer que le commerce, l'investissement, l'énergie, l'enseignement et la culture".

M. Attaf qui participait à cette commission dans le cadre de sa visite de travail en Turquie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que "les deux pays ont réalisé de grands progrès sans précédent dans l'histoire de leurs relations bilatérales en vue de leur élargissement à tous les secteurs et domaines offrant des opportunités de coopération et de partenariat multiples aux mieux des intérêts de nos deux pays et peuples frères".

"Plusieurs mesures pratiques ont été convenues à cette occasion à même de valoriser ces acquis et renforcer cette dynamique par tous les moyens à travers l'enrichissement du cadre juridique de la coopération bilatérale et la poursuite de la préparation d'une série d"importants accords", a-t-il souligné.

La Turquie, premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures avec l'objectif d'atteindre 10 MDS d'échanges

En sus des secteurs importants tels que la métallurgie, la sidérurgie, les textiles, le bâtiment et les travaux publics (BTP) qui ont "fait les principaux succès bilatéraux", M. Attaf a affirmé que "le partenariat économique algéro-turc s'étend désormais à de nouveaux secteurs à l'instar des énergies renouvelables, des mines, de l'agriculture saharienne et de l'industrie pharmaceutique".

M. Attaf a souligné en outre que les deux pays "avancent progressivement et résolument dans la réalisation des objectifs assignés par les dirigeants des deux pays frères, notamment en ce qui concerne l'objectif d'augmenter les échanges commerciaux à 10 MDS à moyen terme", ajoutant que l'Algérie est devenue "le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique avec des échanges commerciaux bilatéraux dépassant les 5 MDS, et la première destination des investissements directs turcs dont la valeur actuelle dépasse les 6 MDS".

Il a également indiqué que cette évolution "place la Turquie, pays frère, en position de premier investisseur étranger hors hydrocarbures en Algérie", relevant dans le même sens "l'extension de l'activité des entreprises turques en Algérie, dont le nombre avoisine les 1500 entreprises couvrant différents secteurs avec plus de 30.000 postes d'emploi assurés".

Pour sa part, M. Fidan s'est félicité de la coopération entre la Turquie et les pays africains, ajoutant que "les pays africains qui apprécient les initiatives et les démarches turques, considèrent qu'elles sont basées sur la coopération commune et permettent de créer des opportunités communes pour l'action africaine et la relance de l'économie et des autres secteurs dans le continent africain", mettant en avant le caractère stratégique des relations afro-turques.