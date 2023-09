Algérie: Journée arabe de la santé - Saihi appelle à une action collective pour faire face à la crise climatique

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a appelé, jeudi, à une action collective pour faire face aux effets de l'aggravation de la crise climatique sur les sociétés arabes et trouver des solutions communes aux problèmes environnementaux et sanitaires.

Présidant la cérémonie d'ouverture de la célébration de la Journée arabe de la santé, tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres arabes de la Santé, M. Saihi a précisé, dans une intervention par visioconférence, que cette célébration "reflète notre engagement à œuvrer de manière coordonnée au développement de nos sociétés arabes par le renforcement des opportunités de coopération, de transfert des connaissances et des expertises et d'échange des meilleures pratiques dans le domaine de la santé pour répondre aux préoccupations et aux exigences de nos citoyens, en tenant compte des effets du changement climatique sur la santé".

A cet égard, il a souligné qu'"outre les répercussions évidentes sur notre environnement, on ne peut pas ignorer les effets de ce phénomène sur la santé de nos citoyens, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le changement climatique constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée".

Il a souligné la nécessité de "travailler main dans la main pour trouver des solutions communes aux problèmes environnementaux et sanitaires auxquels nous sommes confrontés, car le changement climatique exige une action collective et coordonnée". "De même, il est nécessaire de renforcer notre système de santé arabe pour faire face aux nouveaux défis", a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, M. Saihi a évoqué les effets des catastrophes naturelles (pertes humaines, blessures corporelles, traumatismes psychologiques, etc.) et les défis qu'elles génèrent pour le système de santé avec un affaiblissement des infrastructures sanitaires, ce qui complique l'accès aux services médicaux vitaux, entraînant souvent un déplacement forcé de population et la propagation de nouvelles maladies et épidémies.

Qui plus est, le changement climatique "impacte directement la qualité de l'air que nous respirons et augmente le risque d'apparition des maladies respiratoires et de la propagation des maladies contagieuses", a prévenu le ministre, évoquant aussi "ses effets sur la disponibilité et la qualité de l'eau et la production agricole".

Il a cité, dans ce sens, "le Plan stratégique national climat" mis en place au titre d'une approche multisectorielle, basée sur la définition des grands défis auxquels notre pays fait face en termes de changement climatique et des secteurs prioritaires (santé, agriculture, ressources en eau et environnement".

Dans le domaine de la santé, l'Algérie a recensé les facteurs de vulnérabilité et arrêté les mesures nécessaires pour adapter le système de santé, a ajouté le ministre.

Face à ces défis, les pays arabes sont appelés "à investir dans les sources d'énergie propres et renouvelables, à réduire la dépendance au combustible fossile, à renforcer les moyens de transport durables, à préserver l'écosystème et à adopter des mesures concrètes pour créer un système de santé fort, résilient et durable face au changement climatique, en vue de protéger notre santé et celle des générations futures", a soutenu M. Saihi.

La célébration de la Journée arabe de la santé a été instituée lors de la 58e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, tenue le 14 mars 2023.

Cette année, la Journée arabe de la santé est placée sous le thème : "Effets du changement climatique sur la santé".