Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage - Côte d'Ivoire Terminal consacrée, 1re entreprise pourvoyeuse d'emplois décents 2023

Côte d'Ivoire Terminal (Cit), opérateur du 2e Terminal à conteneurs du port d'Abidjan, a reçu le 5 septembre 2023, le Prix d'excellence de la meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents en Côte d'Ivoire des mains du Président Alassane Ouattara.

Cette distinction décernée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de son projet « Côte d'Ivoire solidaire », donne du relief à l'engagement continu de Cit et ses actionnaires, Africa global logistics (Agl) et AP Moller, en faveur de la création d'emplois décents, au développement des compétences et au plein épanouissement de la jeunesse ivoirienne.

L'entreprise a recruté depuis 2020 plus de 400 collaborateurs directs et a permis à une centaine de sous-traitants de mobiliser plus de 2 000 employés indirects. Cit a mis en oeuvre à cet effet, un processus transparent et accessible de recrutement à travers la publication des offres, la sélection de profils à haut potentiel et le recrutement au mérite des candidats.

« Nous sommes heureux de remporter le prix national d'excellence qui vient souligner notre engagement en faveur de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Notre objectif sera d'aller plus loin en consolidant les emplois créés, grâce à la formation continue de nos équipes et au développement de leur carrière », a indiqué Bintou Konaré, Directrice des ressources humaines de Cit.

Aussi, dans le cadre des travaux de construction de ce terminal supervisé par le Port Autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire Terminal a mobilisé entre 2020 et 2022, une trentaine d'entreprises locales, afin de doter la Côte d'Ivoire d'une infrastructure portuaire moderne. En favorisant le développement de la chaîne d'approvisionnement locale, Côte d'Ivoire Terminal contribue au développement des compétences locales, renforce l'employabilité des jeunes et joue ainsi un rôle clé dans la réduction du chômage en offrant des opportunités de carrière à grand nombre de travailleurs ivoiriens.

« Cette reconnaissance de l'Etat de Côte d'Ivoire est un motif de fierté pour l'ensemble de nos équipes. Cette récompense vient conforter nos choix d'investissements qui visent à contribuer de façon durable au développement des compétences locales en Côte d'Ivoire. Notre ambition reste de faire de CIT une entreprise citoyenne, mettant l'humain au centre de ses priorités » a déclaré, Koen De Backker, Directeur Général de Côte d'Ivoire Terminal.

« Je suis heureux que le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan (Cit) dont le projet a été porté par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et mis en exploitation en décembre 2022, soit un levier d'excellence dans le dispositif logistique de notre pays. Ce terminal qui est aujourd'hui une source importante d'emplois directs pour les jeunes diplômés, génère aussi de multiples d'emplois indirects dans la chaîne logistique de notre pays. C'est le couronnement des efforts que nous avons déployés aux côtés de nos partenaires Agl et Apmt pour offrir à notre pays et à la sous-région, un terminal ultra moderne labelisé Green Terminal, et dont l'exploitation est assurée par des jeunes ivoiriens compétents. Je félicite CIT qui porte haut les couleurs de la place portuaire d'Abidjan », a réagi Hien Sié, Directeur général du Port Autonome d'Abidjan.