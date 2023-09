Cameroun: Qui a tué la militante du MRC Suzanne Zamboué ?

analyse

Son corps a été retrouvé gisant dans une marre de sang au quartier Jouvence à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. La presse est sans voix.

On ne lui pourtant pas d'antécédant que quartier ' elle était une femme de paix' Fervente militante du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, elle est l'épouse de coordonnateur national de ce parti à la capitale.

Son mari est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé ou il purge une peine de 7 nans de prison. Son crime, avoir participé à la marche pacifique organisée par le parti le 20 Septembre 2020. Cette famille paye t elle pour son militantisme au sein d'un parti de l'opposition ?

L'assassinat de Suzanne Zambo a-t-elle une dignification politique ? Les résultats du l'enquête ouverte son attendu.

En attendant, le quotidien Le Messager parle de l'Horreur à Yaoundé : « Suzanne Zamboue ligotée, torturée et assassinée ». L'épouse du coordonnateur national du Mrc, a été assassinée hier nuit au domicile conjugal à Yaoundé par des individus non identifiés. Selon les premières sources familiales, Suzanne Zamboue a été ligotée, violentée et tuée par des personnes jusqu'ici inconnues, qui ont pris la poudre d'escampette. Une autre quotidien Mutations paraissant à Yaoundé s'interroge « Qui l'a tuée ? ».

L'épouse du coordonnateur général du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), incarcéré à Kondengui, a été assassinée mercredi 6 septembre 2023 à son domicile, à Yaoundé.

%

Une interrogation partagée par Emergence « Qui a tué Suzanne Zamboue ? ». Le corps sans vie de l'épouse de l'opposant politique Pascal Zamboue, coordonnateur national du Mrc a été découvert hier.

Et le quotidien Le Jour « On a assassiné l'épouse d'un opposant ». Le corps sans vie de Suzanne Zamboue a été découvert ce 07 septembre 2023 au domicile familial.

En sport, pour la qualifications pour la CAN 2023 : « L'ultime occasion ». Le 12 septembre prochain à Garoua, les Lions indomptables affrontent le Burundi pour un ticket en Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Enjeux de ce match décisif, où une victoire est impérative, et revue de l'effectif des 24 sélectionnés de Rigobert Song Bahanag. Ecrit Cameroon Tribune

En diplomatie, le journal L'Unité évoque Paul Biya « Présence et prestance diplomatique ». De décembre 2022 à juillet 2023, le président de la République Paul Biya, a revêtu avec courage et détermination sa tunique de chef de la diplomatie du Cameroun, pour aller crever l'écran sur différentes places fortes du monde. Ainsi, en sept mois, le chef de l'Eta a effectué trois déplacements majeurs auprès de trois acteurs majeurs de la scène internationale...