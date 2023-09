Sénégal: Les défis de l'industrialisation de l'Afrique au coeur du premier »Gingembre économique » prévu à l'université de Genève

Dakar — Le premier »Gingembre économique » qui se tiendra le 15 septembre à Genève (Suisse) va se pencher sur »l'Afrique face aux défis du numérique, de l'industrialisation et des enjeux de la culture et du développement », a t-on appris, jeudi, de son initiateur le journaliste sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye.

Cette rencontre vise à interpeller les gouvernements africains et les bailleurs de fonds, a t-il expliqué par téléphone.

»L'objectif de ce gingembre économique est d'inviter les chefs d'Etats, le secteur privé africain, occidental, les économistes et les partenaires techniques et financiers à échanger sur les investissements structurants pour l'industrialisation et le développement socio-économique de l'Afrique", indique-on sur la note conceptuelle de l'évènement.

Le rendez-vous de Genève s'articulera autour de trois panels à savoir »Le numérique », »L'industrialisation" et »culture et développement".

Le rencontre se veut »une force de proposition » et non »une tribune de revendication », selon Gorgui Wade Ndoye, directeur de publication du magazine »Continent Premier » basé à Genève.

Des champions de l'industrie sénégalaise, des intellectuels africains et occidentaux, des acteurs de la culture y sont attendus.

%

L'organisateur a cité, entre autres, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, le directeur général de Pétrosen Manar Sall et l'ambassadeur et représentant permanent de la Francophonie auprès des Nations Unis Henri Monceau, El Hadji Hamidou Sall conseiller des arts et de la Culture auprès du président de la République, Mohamed Mbougar Sarr lauréat du »Prix Goncourt 2021 », le journaliste et sociologue El Hadji Souleymane Gassama dit »Elgas".

Le "Gingembre" de Continent Premier "fait référence "au gingembre connu universellement pour ses vertus multiples » et peut se décliner "en +Gingembre littéraire+, +Gingembre économique+, +Gingembre politique+ etc., selon la nature de la manifestation et des personnalités invitées", a expliqué Gorgui Wade Ndoye.

Selon lui, le "Gingembre de Continent Premier", lancé en mai 2019 à la Maison internationale des Associations de Genève (MIA), "est le prolongement des efforts du magazine panafricain basé en Suisse de promotion des cultures et civilisations africaines et l'érection de ponts entre les autres civilisations du monde à partir de Genève".

Continent Premier organise régulièrement "des débats, rencontres ou conférences avec des intervenants divers, intellectuels, écrivains, diplomates, hommes politiques, journalistes, etc,."

Dans le cadre de la série des »gingembre », l'auditorium du journal Le Monde a abrité en avril un colloque axé sur le thème "(Re)fonder le lien Europe-Afrique".