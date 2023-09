Sénégal: Banlieue de Dakar - Une association veut porter le plaidoyer pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement

Pikine — La Fédération sénégalaise des habitants, avec ses partenaires, ambitionne de collecter des données sur les besoins en eau potable, hygiène et assainissement des populations de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar (banlieue de Dakar) pour amener les autorités à en faire des priorités, a-t-on appris jeudi.

»Nous allons encore continuer à recueillir les données sur les besoins des populations en eau potable, hygiène et assainissement. Nous allons capitaliser ces données dans un document pour mieux argumenter notre plaidoyer auprès des Collectivités territoriales, des décideurs et partenaires mais surtout de l'Etat central », a dit Badiène Astou Mbengue, responsable des données à la Fédération sénégalaise des habitants.

Elle intervenait à la fin des travaux du Forum populaire de partage des résultats d'enquêtes sur les besoins en eau et assainissement qui a ciblé Sam Notaire et Golfe (Guédiawaye), Dalifort et Pikine Nord (Pikine) et Yeumbeul Nord, Keur Massar Nord et Jaxaay Parcelles (Keur Massar), soit au total sept communes de la banlieue de Dakar.

L'enquête s'est focalisée sur l'approvisionnement et la qualité de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les structures de santé, les établissements scolaires, et les marchés de ces sept communes cibles de la banlieue de Dakar.

»Nous allons partager nos résultats pour pouvoir plaider auprès des Collectivités territoriales, les pouvoirs publics et les partenaires afin que ces besoins soient érigés au rang de priorités. Nous allons aussi sensibiliser nos communautés pour qu'elles fassent de ces questions leur occupation, pour arriver à un changement des comportements et aller même jusqu'à porter des projets et chercher des financements », a ajouté Badiène Astou Mbengue.

%

Elle a précisé que cette enquête sur les besoins des populations en eau, hygiène et assainissement, entre dans le cadre d'une campagne d'assainissement initiée par Urbasen, une association sénégalaise active depuis 2007 dans les quartiers précaires du Sénégal.

L'ONG International Budget Partnership (IBP), l'Union des délégués de quartiers des départements de Pikine Guédiawaye et Keur Massar ainsi que le CRAJHEA (Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement), participent à cette campagne.

Plusieurs femmes, des notables, des représentants d'organisations communautaires de base, des experts et divers acteurs ont pris part aux travaux de ce Forum populaire de partage des résultats d'enquêtes sur les besoins en eau et Assainissement organisé à l'Arène nationale à Pikine.