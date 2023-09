Afrique: CAN 2023 - Le Ghana et l'Angola valident leur qualification

Dakar — Le Ghana vainqueur de la Centrafrique 2-1 et l'Angola tenu en échec par Madagascar 0-0 en matchs comptant pour la dernière journée dans le groupe E, se sont qualifiés, jeudi, à la prochaine Coupe d'Afrique des nations,

Les Black Stars du Ghana avaient besoin, à domicile, d'un match nul pour assurer leur place à la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Menée à la 25e mn sur un but de Louis Mafoula, l'équipe ghanéenne a remis les pendules à l'heure à la 43e mn, grâce à un magnifique coup franc de Mohammed Kudus.

Le Ghana va définitivement assurer sa qualification en fin de partie, à la 87e mn avec un second but. Ernest Nuamah est le buteur. Il termine premier du groupe avec 12 points.

L'Angola est la deuxième équipe du groupe qualifiée avec 9 points. Les Palancas Negras ont fait match avec le Madagascar, 0-0.

Le Ghana et l'Angola rejoignent les quinze autres pays déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN : Algérie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie et Zambie.

Vingt-quatre équipes participeront à la CAN.

Les sept équipes devant compléter la liste seront connues à la fin de la dernière journée des éliminatoires prévus jusqu' à mardi prochain.

Le Cameroun cinq fois vainqueur de la CAN (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) n'a toujours pas assuré sa qualification. Les Lions indomptables, deuxièmes du groupe C avec quatre points, ont besoin d'un point du nul contre le Burundi, mardi.

Les autres équipes qui gardent une chance de qualification sont : Angola, Bénin, Burundi, Centrafrique, Congo, Gabon, Gambie, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Soudan et Tanzanie.

Le tirage au sort en vue de la constitution des poules de la CAN aura lieu le 12 octobre. Le groupe J a démarré, mercredi, cette sixième et dernière journée des éliminatoires avec le match Libye - Guinée Equatoriale (1-1).

Les éliminatoires se poursuivent jeudi avec les matchs : Niger-Ouganda (groupe F) au Stade de Marrakech (Maroc) à 19h GMT et Algérie-Tanzanie au Stade du 19-Mai-1956, Annaba (Algérie) à 19h GMT, dans le groupe F, Tunisie-Botswana (groupe J), Stade olympique de Radès (Tunisie) à 19h GMT

Vendredi

Burkina Faso-Eswatini (groupe B) au Stade de Marrakech (Maroc) à 16h GMT

Egypte-Ethiopie (groupe D) au Stade du 30 juin, Le Caire à 16h GMT

Mali-Soudan du Sud (groupe G), Stade du 26-Mars, Bamako à 16h GMT

Samedi

Comores-Zambie au Stade omnisports de Iconi-Malouzini (Comores) et Côte d'Ivoire-Lesotho au Stade Laurent Pokou, San-Pedro (Côte d'Ivoire) dans le groupe H à 19h GMT

Malawi-Guinée (groupe D) au Bingu National Stadium (Malawi) à 13h GMT

Maroc-Libéria (groupe K) au Stade Adrar, Agadir (Maroc) à 19h GMT

Mauritanie-Gabon (groupe I) au Stade Cheikha Ould Boïdiya, Nouakchott à 16h GMT

Mozambique-Benin (groupe L) au Stade national de Maputo à 13h GMT

RD Congo-Soudan (groupe I) au Stade des Martyrs, Kinshasa à 16h GMT

Rwanda-Sénégal (groupe L), Huye Stadium (Rwanda) à 19h GMT

Dimanche

Nigéria-Sao Tomé-et-Principe (groupe A) au Godswill Akpabio International Stadium, Uyo (Nigéria) à 16h GMT

Togo-Cap-Vert (groupe B) au stade de Kégué (Togo) à 16h GMT

Gambie-Congo (groupe G) au Grand Stade de Marrakech (Maroc)

Lundi

Guinée-Bissau-Sierra Leone (groupe A) au Stade du 24 septembre, Bissau à 16h GMT

Mardi

Cameroun-Burundi (groupe C) au Stade Roumdé Adjia, Garoua (Cameroun) à 19h GMT